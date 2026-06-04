CBS 간판 ‘60분’ 앵커 스콧 펠리 해고… “정치적 외압 관련설도”
새 경영진 공개 비판 후 쫓겨나
트럼프 친구 아들, 모회사 인수
미국 CBS 뉴스는 2일(현지시간) 간판 시사프로그램인 ‘60분’의 베테랑 기자 스콧 펠리(68·사진)를 해고했다. 그가 새 경영진을 공개적으로 비판한 지 하루 만이다.
AP통신 등은 미디어 전문매체 스테이터스를 인용해 펠리가 지난 1일 오전 열린 새 경영진과의 첫 회의에서 공개적으로 충돌한 뒤 이튿날 해고됐다고 보도했다. 보도에 따르면 펠리는 최근 단행된 대규모 해고에 대해 “잔인한 짓”이라고 비판했다. CBS 뉴스는 지난달 말 60분 총괄프로듀서였던 타냐 사이먼과 간판 기자들을 내보냈다.
펠리는 또 지난달 28일 임명된 신임 총괄프로듀서 닉 빌턴에 대해 정통 뉴스 프로그램 제작 경험이 부족하다는 이유로 “자격이 부족하다”고 직격했다. 지난해 10월 임명된 배리 와이스 보도본부장도 조직을 무너뜨리기 위해 영입된 인사라면서 “정확히 그 일을 하고 있다”고 주장했다.
미디어업계에선 펠리의 해고가 2024년 미국 대선과 도널드 트럼프 대통령의 재집권 후 CBS 뉴스를 둘러싼 편향성 논란, 기업 인수합병 과정에서 제기된 정치적 외압 논란과 무관치 않다고 보고 있다.
CBS 뉴스의 모회사인 파라마운트는 지난해 스카이댄스 미디어에 인수됐는데, 스카이댄스 창립자인 데이비드 엘리슨의 부친(래리 엘리슨 오라클 공동창업자)이 트럼프 대통령과 오랜 친분을 유지해 왔다.
1968년 첫 방송된 60분은 미국 TV 역사상 가장 오래된 프라임타임 시사 프로그램으로, 탐사 저널리즘의 상징으로 평가받아 왔다. 1989년 CBS 뉴스에 입사해 37년간 몸담아 온 펠리는 백악관 수석 특파원을 거쳐 2011년부터 2017년까지 ‘CBS 이브닝 뉴스’ 앵커를 맡았던 CBS 뉴스의 대표 언론인이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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