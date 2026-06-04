잘나가는 LG전자… 신용등급도 상향

S&P, 12년 만에 BBB+로 올려

“생활가전·B2B 사업 성장 견조”

연합뉴스

국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 LG전자 신용등급을 기존 ‘BBB’에서 ‘BBB+’로 한 단계 상향했다. S&P가 LG전자 신용등급을 올린 것은 2014년 이후 약 12년 만이다. 생활가전 사업에서 확보한 경쟁력과 구독 및 기업간거래(B2B) 사업 등 신흥시장 공략이 안정적 실적으로 이어지고 있다는 평가다.



3일 업계에 따르면 S&P는 지난 2일(현지시각) LG전자 신용등급을 기존 ‘BBB(긍정적)’’에서 ‘BBB+(안정적)’으로 한 단계 올렸다. S&P는 “LG전자의 핵심 사업이 향후 2년간 견조한 실적을 기록할 것”이라고 말했다. 특히 주력사업인 가전 부문에서 고부가가치 프리미엄 제품으로 입지를 다지며 경기 둔화기에도 수익성을 방어했다고 평가했다.



구독 서비스와 B2B 사업 확장에도 주목했다. LG전자는 올해 1분기 매출 23조7272억원으로 역대 1분기 최대 기록을 올렸다. 이중 B2B 사업 매출은 6조5000억원으로, 전체 36%를 차지했다.



S&P는 대형 올레드 TV 등 프리미엄 제품을 주력으로 하는 미디어 엔터테인먼트 솔루션 사업도 향후 1~2년간의 수익을 뒷받침할 것이라고 평가했으며, 운영체제(OS) 플랫폼 사업의 전망도 긍정적으로 봤다. 전장사업(차량용 전자·전기장비) 주력 제품인 텔레매틱스, 인포테인먼트의 높은 수주 잔고도 신용등급 상향의 근거가 됐다. S&P는 또 LG전자의 엄격한 재무 정책도 부채비율 개선에 영향을 미쳤다고 진단했다.



앞서 또 다른 국제신용평가기관 무디스도 올해 초 LG전자의 신용등급을 ‘Baa2(긍정적)’에서 ‘Baa1(안정적)’으로 상향 조정했다.







GoodNews paper ⓒ 국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 LG전자 신용등급을 기존 ‘BBB’에서 ‘BBB+’로 한 단계 상향했다. S&P가 LG전자 신용등급을 올린 것은 2014년 이후 약 12년 만이다. 생활가전 사업에서 확보한 경쟁력과 구독 및 기업간거래(B2B) 사업 등 신흥시장 공략이 안정적 실적으로 이어지고 있다는 평가다.3일 업계에 따르면 S&P는 지난 2일(현지시각) LG전자 신용등급을 기존 ‘BBB(긍정적)’’에서 ‘BBB+(안정적)’으로 한 단계 올렸다. S&P는 “LG전자의 핵심 사업이 향후 2년간 견조한 실적을 기록할 것”이라고 말했다. 특히 주력사업인 가전 부문에서 고부가가치 프리미엄 제품으로 입지를 다지며 경기 둔화기에도 수익성을 방어했다고 평가했다.구독 서비스와 B2B 사업 확장에도 주목했다. LG전자는 올해 1분기 매출 23조7272억원으로 역대 1분기 최대 기록을 올렸다. 이중 B2B 사업 매출은 6조5000억원으로, 전체 36%를 차지했다.S&P는 대형 올레드 TV 등 프리미엄 제품을 주력으로 하는 미디어 엔터테인먼트 솔루션 사업도 향후 1~2년간의 수익을 뒷받침할 것이라고 평가했으며, 운영체제(OS) 플랫폼 사업의 전망도 긍정적으로 봤다. 전장사업(차량용 전자·전기장비) 주력 제품인 텔레매틱스, 인포테인먼트의 높은 수주 잔고도 신용등급 상향의 근거가 됐다. S&P는 또 LG전자의 엄격한 재무 정책도 부채비율 개선에 영향을 미쳤다고 진단했다.앞서 또 다른 국제신용평가기관 무디스도 올해 초 LG전자의 신용등급을 ‘Baa2(긍정적)’에서 ‘Baa1(안정적)’으로 상향 조정했다.이주은 기자 juny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지