시사 전체기사

美 정보수장에 ‘경력 전무’ 측근 임명… 공화당도 ‘낙하산’ 반발

입력:2026-06-03 21:06
공유하기
글자 크기 조정

“정치 보복에 열심인 인사 택해”

AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 정보기관을 총괄하는 국가정보국(DNI) 수장에 관련 경력이 전무한 윌리엄 펄티 연방주택금융청(FHFA) 청장을 임명했다. 민주당뿐만 아니라 공화당도 펄티 대행의 전문성 부족을 지적하며 ‘낙하산’ 인사를 비판하고 나섰다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 트루스소셜에 “펄티 FHFA 청장을 DNI 국장 대행에 임명한다”고 밝혔다. DNI 국장은 중앙정보국(CIA)·연방수사국(FBI) 등 미국 18개 정보기관을 총괄하는 장관급 직책이다. 대통령의 외교·안보 정책 결정을 돕는 ‘일일 정보 보고서’를 작성하는 중책이기도 하다.

트럼프는 재집권 후 주택·건축 자재 분야 사모펀드를 운영하던 펄티를 FHFA 청장으로 발탁했다. 트럼프의 장남인 도널드 트럼프 주니어의 측근으로 알려진 펄티 대행은 지난 4월 논란이 된 ‘예수 밈’을 트럼프에게 전달한 인물로 지목되기도 했다.


안보 수장 자리에 문외한을 임명하자 양당은 정보기관의 정치화를 우려하며 반발했다. 펄티 대행은 트럼프의 정적으로 꼽히던 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관, 민주당 소속 애덤 시프 연방 상원의원 등의 사기 혐의 고발을 주도했다.

마크 워너 상원 정보위원회 민주당 간사는 “독립적 판단을 할 수 있는 전문가를 택하는 대신 정부 권한으로 정치 보복을 하는 데 열심인 인사를 택했다”며 비판했다. 존 튠 공화당 상원 원내대표도 “우리는 정치적으로 이용당하는 DNI를 원하지 않는다”고 AP통신에 밝혔다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김영록 전남지사 “정청래 끌어내기 위해 모든 것 바치겠다”
[단독] 중랑구서 만취 벤츠 운전자 연쇄 추돌 후 도주…SUV 전복
서울 송파구서 ‘투표용지 부족’ 속출… 선관위 “용지 이송 중”
李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰
사상 최대 ‘빚투’ 자칫하단 쪽박… 반대매매 3배 급증
[포착] 아이돌도 “소중한 한표”…BTS 멤버도 투표 참여
“대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동
3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다
국민일보 신문구독