美 정보수장에 ‘경력 전무’ 측근 임명… 공화당도 ‘낙하산’ 반발
“정치 보복에 열심인 인사 택해”
도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 정보기관을 총괄하는 국가정보국(DNI) 수장에 관련 경력이 전무한 윌리엄 펄티 연방주택금융청(FHFA) 청장을 임명했다. 민주당뿐만 아니라 공화당도 펄티 대행의 전문성 부족을 지적하며 ‘낙하산’ 인사를 비판하고 나섰다.
트럼프 대통령은 2일(현지시간) 트루스소셜에 “펄티 FHFA 청장을 DNI 국장 대행에 임명한다”고 밝혔다. DNI 국장은 중앙정보국(CIA)·연방수사국(FBI) 등 미국 18개 정보기관을 총괄하는 장관급 직책이다. 대통령의 외교·안보 정책 결정을 돕는 ‘일일 정보 보고서’를 작성하는 중책이기도 하다.
트럼프는 재집권 후 주택·건축 자재 분야 사모펀드를 운영하던 펄티를 FHFA 청장으로 발탁했다. 트럼프의 장남인 도널드 트럼프 주니어의 측근으로 알려진 펄티 대행은 지난 4월 논란이 된 ‘예수 밈’을 트럼프에게 전달한 인물로 지목되기도 했다.
안보 수장 자리에 문외한을 임명하자 양당은 정보기관의 정치화를 우려하며 반발했다. 펄티 대행은 트럼프의 정적으로 꼽히던 러티샤 제임스 뉴욕주 법무장관, 민주당 소속 애덤 시프 연방 상원의원 등의 사기 혐의 고발을 주도했다.
마크 워너 상원 정보위원회 민주당 간사는 “독립적 판단을 할 수 있는 전문가를 택하는 대신 정부 권한으로 정치 보복을 하는 데 열심인 인사를 택했다”며 비판했다. 존 튠 공화당 상원 원내대표도 “우리는 정치적으로 이용당하는 DNI를 원하지 않는다”고 AP통신에 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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