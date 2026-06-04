[금융뒷담] 순이익 1위 KB국민은행, 서민금융 공급 최하위

사회책임금융 공급액 가장 낮아

포용금융 기조에 늦장 대응 지적도



지난해 5대 은행 중 순이익 1위였던 KB국민은행이 서민금융 공급액은 최하위에 그쳤다. 가장 많이 벌고도 취약계층 금융 지원에는 가장 인색했다는 지적이 나온다.



3일 은행연합회가 발간한 ‘2025 은행 사회공헌활동 보고서’에 따르면 KB국민은행의 지난해 사회책임금융 공급액은 5637억원으로 5대 은행 중 가장 낮았다. 우리은행이 7643억원으로 가장 많았고 신한은행 7011억원, 하나은행 6812억원, NH농협은행 5839억원 순이었다. 사회책임금융은 새희망홀씨·햇살론15 등 저신용·저소득 서민을 대상으로 한 금융상품 공급 실적을 집계한 지표다.



순이익 대비 공급 비율로 보면 격차는 더 뚜렷하다. KB국민은행의 사회책임금융 공급액은 순이익의 14.2%에 그쳤다. 반면 NH농협은행은 39.3%로 가장 높았고 우리은행(32.7%), 신한은행(23.0%), 하나은행(19.8%)이 그 뒤를 이었다. KB국민은행의 지난해 별도기준 순이익은 3조9772억원으로 NH농협은행(1조4858억원)의 약 2.7배에 달했다. 이익 규모는 압도적으로 컸지만 서민금융 공급 비율은 오히려 가장 낮았던 셈이다.



액수만 놓고 보면 KB국민은행이 앞서는 항목도 있다. 국민은행은 지난해 서민금융 활동 지원액으로 1193억원을 썼다. 그러나 이 가운데 942억원은 법률상 의무 출연금인 ‘휴면예금·수표 출연’ 실적이었다. 이를 제외하면 자발적 서민금융 지원액은 251억원에 그친다. 국민은행은 최근 ‘KB 새희망홀씨Ⅱ’ 금리를 1%포인트 낮추는 등 서민금융 확대에 나섰다. 다만 금융권에선 정부가 포용금융 실적 부진 금융사의 출연요율 인상을 추진하자 국민은행이 뒤늦게 대응에 나선 것 아니냐는 뒷말도 나온다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난해 5대 은행 중 순이익 1위였던 KB국민은행이 서민금융 공급액은 최하위에 그쳤다. 가장 많이 벌고도 취약계층 금융 지원에는 가장 인색했다는 지적이 나온다.3일 은행연합회가 발간한 ‘2025 은행 사회공헌활동 보고서’에 따르면 KB국민은행의 지난해 사회책임금융 공급액은 5637억원으로 5대 은행 중 가장 낮았다. 우리은행이 7643억원으로 가장 많았고 신한은행 7011억원, 하나은행 6812억원, NH농협은행 5839억원 순이었다. 사회책임금융은 새희망홀씨·햇살론15 등 저신용·저소득 서민을 대상으로 한 금융상품 공급 실적을 집계한 지표다.순이익 대비 공급 비율로 보면 격차는 더 뚜렷하다. KB국민은행의 사회책임금융 공급액은 순이익의 14.2%에 그쳤다. 반면 NH농협은행은 39.3%로 가장 높았고 우리은행(32.7%), 신한은행(23.0%), 하나은행(19.8%)이 그 뒤를 이었다. KB국민은행의 지난해 별도기준 순이익은 3조9772억원으로 NH농협은행(1조4858억원)의 약 2.7배에 달했다. 이익 규모는 압도적으로 컸지만 서민금융 공급 비율은 오히려 가장 낮았던 셈이다.액수만 놓고 보면 KB국민은행이 앞서는 항목도 있다. 국민은행은 지난해 서민금융 활동 지원액으로 1193억원을 썼다. 그러나 이 가운데 942억원은 법률상 의무 출연금인 ‘휴면예금·수표 출연’ 실적이었다. 이를 제외하면 자발적 서민금융 지원액은 251억원에 그친다. 국민은행은 최근 ‘KB 새희망홀씨Ⅱ’ 금리를 1%포인트 낮추는 등 서민금융 확대에 나섰다. 다만 금융권에선 정부가 포용금융 실적 부진 금융사의 출연요율 인상을 추진하자 국민은행이 뒤늦게 대응에 나선 것 아니냐는 뒷말도 나온다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지