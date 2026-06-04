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현대百 친환경 쇼핑백 4년, 나무 5.3만 그루 살렸다

입력:2026-06-04 01:23
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100% 재생지로 3200만장 제작

현대백화점 제공

현대백화점은 100% 재생지를 활용한 친환경 쇼핑백(사진)을 도입해 나무 5만3000그루에 해당하는 목재를 절감했다고 3일 밝혔다.

현대백화점은 이날 “지난 4년간 폐지 함유율 100% 재생지를 활용한 친환경 쇼핑백 사용으로 기존 고급 용지로 만든 쇼핑백 제작에 들어가는 약 8000t의 목재 사용을 절감했다”며 “이는 목재 생산에 투입되는 약 5만3000여 그루의 나무를 보호하게 되는 것”이라고 설명했다.

현대백화점이 친환경 쇼핑백을 도입하게 된 계기는 2022년 6월 시작된 독립 자원순환 시스템 ‘프로젝트 100’이다. 프로젝트100은 백화점에서 발생하는 택배 박스, 포장 용기 등의 폐지를 자체적으로 수거한 뒤 원료화해 100% 재생지로 만들고 이를 다시 친환경 쇼핑백으로 제작해 고객에게 제공하는 순환 구조의 시스템이다. 현대백화점은 지난달까지 4년간 총 3200만장의 친환경 쇼핑백을 제작했다. 이 기간 사용된 폐지는 1758t에 달한다.


프로젝트 100으로 만든 친환경 쇼핑백은 2022년 ‘레드닷 디자인 어워드’와 2023년 ‘iF 디자인 어워드’에서 패키지 디자인 본상을 수상했다.

현대백화점 관계자는 “쇼핑백이라는 일상의 접점을 통해 자원순환의 중요성을 꾸준히 전달해 왔다”며 “앞으로도 단순 친환경 이미지 구축에 그치지 않고 고객들과 생활 속에서 함께 나눌 수 있는 진정성 있는 ESG 경영에 앞장서 나가겠다”고 말했다.

현대백화점은 2024년부터 폐비닐 자원순환 프로세스인 ‘비닐 투 비닐(Vinyl to Vinyl)’을 운영 중이다. 점포에서 발생한 비닐을 열분해해 새 비닐봉투로 제작한 뒤 다시 점포에서 사용하는 자원순환 모델이다.


이택현 기자 alley@kmib.co.kr

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