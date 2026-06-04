美 안방 들어오는 이란, 32강서 맞붙을 수도
[비바 월드컵] 전쟁 이슈로 어수선했던 ‘G조’
이란, 사상 첫 토너먼트 진출 기회
벨기에 공격력 막강… 조 1위 유력
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 G조는 개막 전부터 우여곡절을 겪었다. 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 함께 개최국 미국과 전쟁 중인 이란이 속해 있다. 대회 코앞까지도 이란의 출전 여부가 불투명했을 만큼 어수선한 분위기다.
이란의 4회 연속 월드컵 본선 도전은 지난 2월 발발한 전쟁으로 큰 차질을 빚고 있다. 공교롭게도 조별리그 세 경기를 모두 미국에서 치른다. 대회 보이콧을 선언하기도 했지만 결국 참가를 결정했다. 만약 이란과 미국(D조)이 각각 조 2위로 통과한다면 32강에서 맞붙게 된다.
당장 경기 외적인 변수가 이란의 발목을 잡고 있다. 개막 직전까지 미국 비자 문제로 골머리를 앓는 중이다. 애초 미국 애리조나주 투손에 꾸리려던 베이스캠프는 멕시코 티후아나로 옮겼다. 경기마다 장거리 이동을 해야 한다. 여기에 전쟁으로 자국 리그가 중단되면서 선수들의 경기 감각도 떨어진 상태다.
하지만 그만큼 투쟁심도 강해진다. 이번 대회는 이란이 사상 처음으로 토너먼트 진출을 노릴 절호의 기회로 평가된다. 이란은 특유의 조직력과 끈질긴 수비를 앞세워 ‘늪축구’를 펼친다. 역습의 선봉엔 메흐디 타레미(올림피아코스)가 선다. 다만 공격수 사르다르 아즈문(알아흘리)이 대표팀에서 제명되면서 타레미 의존도가 높아진 게 약점이다.
조 1위는 벨기에가 유력하다. 벨기에는 이번 대회에서 명예 회복을 노린다. 4년 전 카타르월드컵에선 조별리그 탈락이라는 수모를 겪었다. 한때 FIFA 랭킹 1위, 2018 러시아월드컵 3위까지 올랐던 황금기가 막을 내렸다는 평가를 받았다.
이번 대회는 황금세대의 마지막 월드컵이자 신성들의 첫 월드컵이다. 노련한 케빈 더브라위너(나폴리)가 정교한 패스를 찔러 넣으면 2002년생 윙어 제레미 도쿠(맨체스터시티)가 수비를 흔든다. 젊은 선수들이 가세하면서 막강한 공격력을 자랑한다.
이집트에선 ‘파라오’ 모하메드 살라(리버풀)가 자신의 두 번째이자 마지막 월드컵 무대에 선다. 전성기만큼의 폭발력은 아니지만 이번 예선에서 홀로 9골을 책임졌다. 살라와 오마르 마르무시(맨체스터 시티) 투톱은 이번 대회 최고의 공격 듀오 중 하나로 꼽힌다. 이집트는 2위 자리를 놓고 이란과 치열하게 다툴 것으로 보인다.
뉴질랜드는 본선 진출국이 48개국으로 늘어난 혜택을 봤다. 16년 만에 월드컵 무대를 밟는다. 조별리그 통과는 쉽지 않아 보인다. 다만 2010 남아공월드컵에서 조별리그 3무를 거두며 이탈리아를 제쳤던 것처럼 이번에도 조 판도를 흔들 변수가 될 수 있다. 골잡이 크리스 우드(노팅엄)의 한 방에 승부를 건다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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