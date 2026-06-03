시사 전체기사

최고 성적 낸 고양국제꽃박람회… “유료 관객 34만명”

입력:2026-06-03 21:27
공유하기
글자 크기 조정

화훼판매·상담, 두 자릿수 성장
체류·참여형 콘텐츠 확대 효과

2026고양국제꽃박람회 현장. 고양국제박람회재단 제공

‘2026 고양국제꽃박람회’가 유료 관람객 34만명을 기록하며 화훼 판매와 산업 비즈니스, 지역경제 활성화 등 전 분야에서 코로나19 이후 최고 성과를 거뒀다.

고양국제박람회재단은 이번 고양국제꽃박람회에 약 34만명의 유료 관람객이 방문, 전년 대비 6.3% 증가했다고 3일 밝혔다.

재단은 화훼 전시 행사에서 벗어나 체류·참여형 콘텐츠를 확대하며 ‘머무르고 참여하는 박람회’로 전환한 전략이 관람객 증가와 현장 활성화로 이어진 것으로 분석했다. 또 현장 소비, 산업 상담, 콘텐츠 수익, 대중교통 활성화 등 복합적인 경제 효과를 창출하며 ‘고양형 화훼·MICE 융합 모델’ 가능성을 보여줬다고 설명했다.


지역 상생과 화훼 판매 부문은 뚜렷한 성과를 거뒀다. 화훼판매장은 개방형 양방향 동선을 적용하고 지역 화훼농가와 연계한 콘텐츠를 강화했다. 그 결과 매출은 전년 대비 101% 증가하며 배 이상의 성장세를 기록했다. 이는 농가 소득 증대에도 기여한 것으로 평가됐다.

산업·비즈니스 분야 성장도 두드러졌다. 상담 건수는 지난해 70건에서 올해 145건으로 107.1% 증가했다. 상담액 역시 전년 대비 48.2% 늘었다.

체험형 콘텐츠 운영 성과도 눈에 띄었다. 오감 만족형 체험 프로그램을 확대하면서 체험 콘텐츠 총수익은 전년 대비 68.9% 증가했다. 이창현 고양국제박람회재단 대표이사는 “이번 고양국제꽃박람회를 통해 약 1280억원 규모의 경제유발효과가 있을 것”이라며 “외부 전문기관의 성과 분석 등을 통해 글로벌 경쟁력 강화와 운영 고도화 전략을 수립하겠다”고 말했다.


고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이란 공격에 쿠웨이트 공항 폐쇄… “사망자 등 심각한 피해”
[속보] ‘용지부족’ 잠실7동 제2투표소 대기표 대상 오후 10시까지 연장
김영록 전남지사 “정청래 끌어내기 위해 모든 것 바치겠다”
李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?”
사상 최대 ‘빚투’ 자칫하단 쪽박… 반대매매 3배 급증
3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다
“당신들이 지옥불로 집어넣은 것”…한화 사고 유족의 분노
‘먹방 스타’ 젠슨 황…“세심히 설계된 ‘야시장 외교’”
국민일보 신문구독