최고 성적 낸 고양국제꽃박람회… “유료 관객 34만명”
화훼판매·상담, 두 자릿수 성장
체류·참여형 콘텐츠 확대 효과
‘2026 고양국제꽃박람회’가 유료 관람객 34만명을 기록하며 화훼 판매와 산업 비즈니스, 지역경제 활성화 등 전 분야에서 코로나19 이후 최고 성과를 거뒀다.
고양국제박람회재단은 이번 고양국제꽃박람회에 약 34만명의 유료 관람객이 방문, 전년 대비 6.3% 증가했다고 3일 밝혔다.
재단은 화훼 전시 행사에서 벗어나 체류·참여형 콘텐츠를 확대하며 ‘머무르고 참여하는 박람회’로 전환한 전략이 관람객 증가와 현장 활성화로 이어진 것으로 분석했다. 또 현장 소비, 산업 상담, 콘텐츠 수익, 대중교통 활성화 등 복합적인 경제 효과를 창출하며 ‘고양형 화훼·MICE 융합 모델’ 가능성을 보여줬다고 설명했다.
지역 상생과 화훼 판매 부문은 뚜렷한 성과를 거뒀다. 화훼판매장은 개방형 양방향 동선을 적용하고 지역 화훼농가와 연계한 콘텐츠를 강화했다. 그 결과 매출은 전년 대비 101% 증가하며 배 이상의 성장세를 기록했다. 이는 농가 소득 증대에도 기여한 것으로 평가됐다.
산업·비즈니스 분야 성장도 두드러졌다. 상담 건수는 지난해 70건에서 올해 145건으로 107.1% 증가했다. 상담액 역시 전년 대비 48.2% 늘었다.
체험형 콘텐츠 운영 성과도 눈에 띄었다. 오감 만족형 체험 프로그램을 확대하면서 체험 콘텐츠 총수익은 전년 대비 68.9% 증가했다. 이창현 고양국제박람회재단 대표이사는 “이번 고양국제꽃박람회를 통해 약 1280억원 규모의 경제유발효과가 있을 것”이라며 “외부 전문기관의 성과 분석 등을 통해 글로벌 경쟁력 강화와 운영 고도화 전략을 수립하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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