역대급 폭염·폭우 경고에 바짝 긴장한 ‘대프리카’
10월 중순까지 특별점검 관리
낙석·침수·폭염·급수 집중 대비
대구시가 올여름 극심한 더위와 폭우 등이 발생할 수 있다는 경고에 바짝 긴장하고 있다. 여름철 안전시설 등의 감시·점검을 강화해 재난 피해 가능성을 원천 차단할 방침이다.
대구시는 여름철 태풍과 집중호우 등 풍수해로 인한 재난 사고를 예방하기 위해 10월 15일까지를 ‘풍수해 대비 건축분야 특별점검’ 기간으로 지정해 관리할 계획이라고 3일 밝혔다.
시는 건축(해체)공사장과 축대·옹벽, 집중호우 시 침수 우려가 큰 반지하주택과 아파트 지하주차장 등 300여곳을 대상으로 특별점검을 실시할 예정이다. 최근 도심 급경사지 낙석 보행자 사망 사고가 발생해 더 철저한 대비가 요구된다. 상습 침수 지역인 북구 노곡동에서 지난해 또 침수 피해가 발생한 것도 긴장감을 높이는 요인이다. 대구시는 구·군 지역건축안전센터와 합동 점검반을 구성해 현장의 위험 요인을 점검한다.
시 상수도사업본부는 여름철 안전하고 안정적인 수돗물 공급을 위해 ‘하절기 급수대책’을 마련했다. 여름철 수돗물 사용량 증가와 각종 기상 이변 상황에 대비해 10월까지 하절기 급수대책 상황실을 운영한다. 수돗물 공급 중단 등 긴급 상황 발생 시 신속한 비상근무체계를 가동해 시민 불편을 최소화할 방침이다. 배수지, 가압장, 송·배수관로 등 주요 공급시설에 대한 점검·정비도 실시한다.
분지 지형의 대구는 ‘대프리카’(대구+아프리카)로 불릴 정도로 무더위가 심한 곳으로 꼽힌다. 시는 폭염 도시 오명에서 벗어나기 위해 더위 대책을 강화화고 상시화할 방침이다. 쿨링포그, 스마트 그늘막, 그늘목 등 폭염 저감 시설을 대폭 늘리고 택배기사와 라이더 등을 위한 쉼터도 확충하기로 했다.
세계기상기구(WMO)는 6~8월 엘니뇨 발생 확률을 80%로 전망했다. 엘니뇨는 동태평양 해수면 온도가 평년보다 높은 상태가 장기간 이어지는 현상으로 전 세계에 폭염, 홍수, 가뭄 등의 기상 이변을 부른다. 기상청은 올여름 대기 불안정 등 영향으로 많은 비가 내릴 가능성이 있다고 전망했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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