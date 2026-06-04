‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ 주제가 부른 피보 브라이슨 별세
디즈니 애니메이션 ‘알라딘’과 ‘미녀와 야수’의 주제곡을 부른 미국 알앤비(R&B) 가수 피보 브라이슨(사진)이 2일(현지시간) 별세했다. 향년 75세.
AP통신은 이날 유족 발표를 인용해 브라이슨이 뇌졸중으로 쓰러진 뒤 회복하지 못한 채 세상을 떠났다고 보도했다. 유족은 성명에서 “우리의 마음은 비통하지만 피보가 얼마나 많은 사랑을 받았고 그의 목소리와 영혼이 얼마나 많은 이들에게 감동을 줬는지 생각하며 위안을 얻는다”며 “그의 유산과 음악은 앞으로도 오랫동안 기억될 것”이라고 밝혔다.
미국 사우스캐롤라이나 출신인 브라이슨은 1970년대 그룹 ‘모세 딜라드 앤 텍스타운 디스플레이’로 데뷔 후 솔로 가수로 독립했다. 셀린 디옹과 듀엣으로 부른 ‘미녀와 야수’의 동명 주제곡, 레지나 벨과 부른 ‘알라딘’의 ‘어 홀 뉴 월드’로 1993년과 1994년 2년 연속 그래미상을 받았다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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