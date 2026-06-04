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한전, 사우디 자푸라 2단계 열병합 수주 성과

입력:2026-06-04 00:45
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한국전력이 사우디아라비아 자푸라 2단계 열병합 사업을 단독 수주했다.

한전은 3일 사우디 국영 석유회사인 아람코와 자푸라 2단계 열병합 발전소 건설·운영 사업에 대한 전력 및 증기 판매계약을 맺었다고 밝혔다. 두산에너빌리티와 건설공사 계약도 마쳤다.

이번 사업은 발전 설비용량 331㎿, 시간당 증기 생산량 약 465t 규모의 열병합 발전소를 건설하는 프로젝트다. 발전소는 2029년 6월 준공 후 17년간 아람코에 전력과 증기를 공급한다. 총매출은 약 2조1000억원(약 14억 달러)으로 추산된다.


한전과 아람코는 합작 특수목적법인(SPC)을 통해 이 사업을 경영한다. 건설은 두산에너빌리티, 금융은 한국수출입은행이 참여한다. 한전은 국내 기업 해외 동반 수출 효과도 약 1조2000억원에 달할 것이라고 전망했다.

세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr

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