백령공항 건설·응급실 지원… 정부, 서해5도에 6700억 투입
행안부 2차 종합발전계획 수립
2035년까지 99개 사업 추진키로
정부가 서해5도 주민의 정주 여건 개선과 지역 발전을 위해 백령공항 건설을 추진하는 등 10년간 6722억원을 투입하기로 했다.
행정안전부는 이 같은 내용의 ‘제2차 서해5도 종합발전계획(2026~2035)’을 수립했다고 3일 밝혔다. 서해5도는 백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 소연평도 등 인천 옹진군 관할 5개 섬을 가리킨다. 북한과 인접한 군사·안보적으로 중요한 접경지역으로, 약 8000명이 거주하고 있다.
앞서 정부는 2010년 연평도 포격 사건 이후 제1차 계획(2011~2025)을 추진한 바 있다. 도로·상하수도 등 생활 기반 시설 확충, 대피·체육시설 조성 등 99개 사업에 총 7658억원의 예산이 투입됐다.
이번 2차 종합계획에서는 10년간 76개 사업에 6722억원이 투입된다. 먼저 정부는 육지에서 평균 3시간 이상 걸리고, 연간 70일 이상 여객선이 결항하는 등 이동 불편을 해소하기 위해 백령공항 건설과 연평도항 항만 시설 보강 등을 추진한다.
또 노후 주택 개량, 공공하수도 건설, 농어촌 도로 정비, 소각·매립시설 설치 등을 추진한다. 특히 주민 생활 안정을 위해 지급하는 정주생활지원금을 월 2만원 늘어난 최대 20만원까지 인상해 지원한다.
정부는 의료기관 방문이 어려운 주민을 위한 원격 협진 사업과 응급실 운영 지원 등을 통해 의료 접근성도 높일 계획이다. 또 민방위 대피 시설을 정비해 비상 상황 발생 시 주민 안전을 확보할 방침이다. 두무진 유람선 건조와 함께 문체부 ‘K-관광섬’ 사업과 안보 교육을 연계해 서해 5도를 매력적인 관광지로 만들 예정이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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