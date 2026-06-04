한·일 정상회담 안동 문화유산… 600년 전통마을 불꽃놀이·바위 병풍 ‘한국의 서원’

경북 안동의 세계유산 관광지인 하회마을과 병산서원 등이 한·일 정상회담 이후 주목받고 있다. 국내외 관심을 받으면서 관광객들이 많이 몰리고 있다. 안동시는 세계유산과 전통문화, 야간관광 콘텐츠를 연계한 체류형 관광 활성화에도 속도를 낼 계획이다.
불꽃 향연, 하회마을 선유줄불놀이
풍천면 하회마을은 낙동강이 S자 형태로 휘돌아 흐르는 전통마을이다. 풍산 류씨 집안이 600여년을 이어 오면서 기와집과 초가, 고택이 원형에 가깝게 보존돼 조선시대 양반 문화를 엿볼 수 있는 곳으로 꼽힌다. 2010년 유네스코 세계유산에 등재된 이후 안동을 대표하는 관광지로 자리 잡았다. 1999년 엘리자베스 2세 영국 여왕이, 20년이 지난 뒤 그의 아들 앤드루 왕자가 찾았다.
마을 강 옆에 소나무 1만 그루로 이뤄진 만송정 숲이 울창하다. 서애 류성룡 선생의 형인 겸암 류운룡 선생이 젊은 시절부터 조성한 비보림이다. 600여년 시간의 흐름 속에 한결같이 마을을 지켜주고 있다. 숲 앞 낙동강 건너 기암절벽의 부용대가 절경이다. 이곳에 오르면 물돌이에 안긴 하회마을을 한눈에 볼 수 있다.
낙동강을 사이에 둔 부용대와 만송정은 하회선유줄불놀이로 유명하다. 양반들의 뱃놀이인 ‘선유’와 강으로 불꽃이 쏟아지는 듯한 ‘줄불’, 강물 위 ‘달걀불’에 ‘낙화’까지 불꽃놀이의 종합선물세트다.
높이 70m가 넘는 부용대 위에서 화천(花川·화산에서 이름을 딴 낙동강의 별칭)과 백사장을 건너 만송정 소나무 숲까지 230m 길이의 줄 다섯 개를 건 뒤 그 줄에 뽕나무 숯 및 소나무 껍질 숯의 가루와 쑥 심지를 창호지로 매듭지은 숯가루 봉지 수백 개를 매달아 불을 붙인다. 공중 여기저기에서 은은하게 터지는 작은 불꽃들이 강물 위로 비처럼 쏟아져 내리며 밤하늘을 화려하게 수놓는다.
이어 달걀 껍데기 안에 들기름을 붓고 심지를 넣어 불을 붙인 뒤 작은 표주박에 담고 짚으로 만든 똬리에 얹어 강물에 띄우는 ‘달걀불’이 등장하고 배를 탄 양반들이 시 한 수를 읊을 때마다 부용대 정상에서 소나무 가지를 묶은 ‘솟갑단’에 불을 붙여 절벽 아래로 떨어뜨리는 ‘낙화’가 펼쳐진다.
자연을 병풍 삼은 병산서원
하회마을 상류에 자리한 병산서원은 고려 중기 풍악서당에서 시작된 유서 깊은 교육기관이다. 서애 선생의 권유로 1575년 현재의 병산으로 옮겨 세워졌다. 병풍을 둘러친 듯한 병산 앞 낙동강변에 자리 잡아 강물과 주변 산세가 어우러져 빼어난 경관을 자랑한다. 만대루에서 내려다보는 낙동강 풍경으로 유명하다. 만대루는 정면 7칸, 측면 2칸의 압도적인 규모의 팔작지붕으로 전체가 개방된 독특한 외관을 지니고 있다. 200명은 족히 앉을 수 있는 크기다.
흥선대원군의 서원 철폐령 속에서도 훼철되지 않고 보존된 47개 서원 중 하나로, 조선시대 유학의 전통과 건축 양식을 잘 보여주는 중요한 문화유산이다. 특히 서원의 건축미는 주변 자연과 조화를 이루며 고즈넉한 분위기를 자아낸다. 2019년 ‘한국의 서원’ 중 하나로 유네스코 세계유산에 포함됐다.
초대 국무령 이상룡 생가 임청각
안동 구시가지 동쪽 끝 낙동강변에 고택 임청각(보물 182호)이 있다. 대한민국 임시정부 초대 국무령을 지낸 석주 이상룡 선생의 생가다. 석주 선생과 동생·아들·조카·손자 등 9명 혈족과 부인 김우락 여사, 손자며느리이자 ‘독립군의 어머니’로 불린 허은 여사까지 총 11명의 독립운동가를 배출한 곳이다.
고성 이씨 종손으로 태어난 석주 선생은 국권 피탈 이후인 1911년 독립운동을 위해 임청각 등 재산을 처분하고 가족 50여명과 함께 만주로 망명했다. 당시 53세였던 그는 “공자와 맹자를 시렁 위에 올려놓았다가 국권을 회복한 뒤 읽자”는 유명한 말을 남겼다.
임청각은 1941년 중앙선 철로가 개설되면서 일부가 훼손됐다. 당시 일제가 이 선생의 집안을 ‘불령선인’이라 규정하고, 99칸 고택 중 행랑채와 부속채 등 50여칸을 헐어 철로를 냈다는 얘기도 전해진다. 불령선인은 일제가 식민 통치에 저항하거나 명령에 따르지 않는 조선인을 지칭하기 위해 만든 용어다.
임청각을 가로지르던 철로는 2021년 중앙선 KTX 개통으로 그 기능을 잃었다. 철로가 걷힌 자리에는 산책로와 주차장 등 관람객 편의 시설이 들어섰다. 고택 인근 철로 54m 구간은 아픈 역사를 잊지 말자는 취지에서 원형 그대로 남겼다.
종택과 군자정은 보수를 마쳤다. 핵심 시설인 ‘역사문화공유관’도 시범 운영을 거쳐 오는 8월 정식 개관한다. 사라진 재현 가옥 2동은 내년 하반기 중 공사를 마칠 예정이다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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