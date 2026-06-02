시사 전체기사 [포토] 홈플러스 쿨 썸머 행사 입력:2026-06-02 21:29 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 홈플러스는 3일부터 10일까지 이른 무더위에 여름철 수요가 높은 상품을 할인하는 ‘쿨 썸머’ 행사를 진행한다. 사진은 2일 메가 푸드마켓 라이브 강서점에서 모델이 행사 상품을 소개하는 모습. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 2 MB·朴·文,대통령들의 지방선거… 통합은 누가 말하나 3 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 4 李, 검찰에 “잘못하면 사과·취소…무오류 함정 안돼” 5 李 “마약사범 여러분, 우편으로 마약 사면 처벌됩니다” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 한화에어로 대표 “책임 통감… 사고 원인 철저히 밝혀내야” 2 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 3 어질어질 스타벅스… 매출 급감에 4000억 카드 환불 시작 4 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 5 ‘극과 극’ 韓·日 노조… 삼전 성과급 다툴 때 토요타는 혁신 외쳐 해당분야별 기사 더보기 1 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 2 1번, 2번, 3번… 훼손 심각 사망자 신원 확인도 어려워 3 5명 숨진 한화에어로…로켓 추진제 ‘세척 공정’ 중 폭발 4 “붕괴 장면에 트라우마”… 서소문 고가 근로자·상인들 ‘SOS’ 5 목 조르고 귀 물고… 휴가 군인, 고령 트럭 운전자 폭행 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란군 부사령관 “미국과의 새로운 전쟁 불가피” 2 “우리도 이제 ‘잘 버는 아내’ 원한다”… 달라진 일본 남자들[이세계도쿄] 3 [속보] 트럼프 “1주일내 이란과 휴전 연장·호르무즈 개방 합의 예상” 4 교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문 5 [속보] 뉴욕증시 4일째 사상 최고치 질주… 엔비디아 6.3%↑ 해당분야별 기사 더보기 1 충주맨·오픈AI·국중박… 6·3 개표방송 ‘신기술·볼거리’ 총동원 2 강동원 “진짜 아이돌 데뷔한 느낌…코미디 연기 쾌감 있죠” 3 박은빈 “10년 만에 까부는 역할… 슈퍼히어로 연기 즐거워요” 4 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 5 조유민 결국 월드컵 못뛴다…훈련파트너 조위제 대체 발탁 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 3 [칼럼] 3대 공공 발레단 예술감독 자격, 정치적 ‘코드’ 아닌 ‘전문성’ 먼저 4 전자담배가 금연 도구?… “속지 말고 착각 말자” 5 검증된 니코틴 대체제, 올바로 쓰면 끊을 수 있다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 여고생 살해 장윤기, 성폭행 목적 범행 사실 추가로 드러나 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 다주택 팔고 ETF 사더니… 이찬진 금감원장 ‘잭팟’ 예상 이준석 ‘새치기’ 논란에 “‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” “범죄자한테 에어컨?” 논란에…법무부가 내놓은 설명 “우리도 이제 ‘잘 버는 아내’ 원한다”… 달라진 일본 남자들[이세계도쿄] “과태료는 영업비용?”…한강공원 불법 노점에 시민 반응 엇갈려 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요