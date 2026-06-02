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[포토] 홈플러스 쿨 썸머 행사

입력:2026-06-02 21:29
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홈플러스는 3일부터 10일까지 이른 무더위에 여름철 수요가 높은 상품을 할인하는 ‘쿨 썸머’ 행사를 진행한다. 사진은 2일 메가 푸드마켓 라이브 강서점에서 모델이 행사 상품을 소개하는 모습. 연합뉴스

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