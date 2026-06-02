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[포토] ‘병역 면제’ 촉구하는 초정통파 유대교도

입력:2026-06-02 18:57
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초정통파 유대교도(하레디)들이 1일(현지시간) 이스라엘 예루살렘에서 하레디의 병역 면제 법안 입법을 촉구하며 시위를 벌이고 있다. AP연합뉴스

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