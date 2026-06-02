시사 전체기사 [포토] ‘병역 면제’ 촉구하는 초정통파 유대교도 입력:2026-06-02 18:57 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 초정통파 유대교도(하레디)들이 1일(현지시간) 이스라엘 예루살렘에서 하레디의 병역 면제 법안 입법을 촉구하며 시위를 벌이고 있다. AP연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 2 MB·朴·文,대통령들의 지방선거… 통합은 누가 말하나 3 李, 검찰에 “잘못하면 사과·취소…무오류 함정 안돼” 4 李 “마약사범 여러분, 우편으로 마약 사면 처벌됩니다” 5 MB가 말한 “나쁜 사람” 두고 동상이몽… 박측 “한동훈” 한측 “민주당” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 한화에어로 대표 “책임 통감… 사고 원인 철저히 밝혀내야” 2 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 3 어질어질 스타벅스… 매출 급감에 4000억 카드 환불 시작 4 ‘극과 극’ 韓·日 노조… 삼전 성과급 다툴 때 토요타는 혁신 외쳐 5 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 해당분야별 기사 더보기 1 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 2 1번, 2번, 3번… 훼손 심각 사망자 신원 확인도 어려워 3 5명 숨진 한화에어로…로켓 추진제 ‘세척 공정’ 중 폭발 4 “붕괴 장면에 트라우마”… 서소문 고가 근로자·상인들 ‘SOS’ 5 목 조르고 귀 물고… 휴가 군인, 고령 트럭 운전자 폭행 해당분야별 기사 더보기 1 이란 “美·이스라엘 연계 화물선 타격…미군, 이란선박 공격 대응” 2 “우리도 이제 ‘잘 버는 아내’ 원한다”… 달라진 일본 남자들[이세계도쿄] 3 [속보] 트럼프 “1주일내 이란과 휴전 연장·호르무즈 개방 합의 예상” 4 교황이 9억원대 페라리 첫 전기차 ‘루체’를 타고 던진 질문 5 [속보] 뉴욕증시 4일째 사상 최고치 질주… 엔비디아 6.3%↑ 해당분야별 기사 더보기 1 충주맨·오픈AI·국중박… 6·3 개표방송 ‘신기술·볼거리’ 총동원 2 강동원 “진짜 아이돌 데뷔한 느낌…코미디 연기 쾌감 있죠” 3 박은빈 “10년 만에 까부는 역할… 슈퍼히어로 연기 즐거워요” 4 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 5 조유민 결국 월드컵 못뛴다…훈련파트너 조위제 대체 발탁 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 3 [칼럼] 3대 공공 발레단 예술감독 자격, 정치적 ‘코드’ 아닌 ‘전문성’ 먼저 4 전자담배가 금연 도구?… “속지 말고 착각 말자” 5 검증된 니코틴 대체제, 올바로 쓰면 끊을 수 있다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 재활용업체서 작업하던 50대 끼임 사고로 숨져 지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐” 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 이준석 ‘새치기’ 논란에 “‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 김정은, 北 여자축구 우승팀 격려…선수들은 눈물·환호 李, 검찰에 “잘못하면 사과·취소…무오류 함정 안돼” 한화 “폭발 위험 적은 공정”…김영훈 노동장관 “그런 현장은 없어” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요