韓 핵잠 로드맵 첫 시험대

한·미 안보협상 이틀간 실무협의

원자력 농축·재처리 설득 관건

美에 위협 아닌 ‘이득’ 어필해야

앨리슨 후커(오른쪽) 미 국무부 정무차관이 2일 한·미 정상회담 후속 안보 협의 발족 회의에 참석하기 위해 정부서울청사 별관 외교부로 들어가고 있다. 권현구 기자

한·미가 반년 가까이 미뤄진 양국 정상회담 후속 안보 협의를 2일 시작했다. 양측은 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대와 핵추진잠수함 건조 문제 방식을 주제로 1박2일간의 릴레이 협상에 돌입했다.



한·미 양국은 2일 서울 종로구 외교부 청사에서 정상회담 조인트 팩트시트 안보 분야 대상 1일차 후속 협의를 개최했다. 박윤주 외교부 제1차관과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관 주재로 협의 발족 선언 회의가 열린 데 이어 청와대 국가안보실, 백악관 국가안보회의(NSC) 주관으로 세부사항 협의가 진행됐다. 양측 협상단은 각 6~7명 규모로 전해졌다. 이날은 핵잠수함 관련 논의에 집중했다. 농축·재처리 관련 협의는 3일 진행된다.



핵잠 논의에서는 핵연료 확보 방식이 관건으로 평가된다. 정부는 핵잠을 자체 건조하되 핵연료는 미국에서 받는다는 구상이다. 군 안팎에선 이번 협의가 한국형 핵잠 사업의 방향성을 결정할 시험대가 될 것이란 평가가 나온다.



핵연료를 미국에서 받으려면 별도의 협정이 필요하다. 미국 원자력법은 대통령이 국가안보·공동방위에 필요하다고 판단할 경우 핵물질을 다른 국가에 이전할 수 있게 허용하지만, 추가 협정을 단서로 달고 있다. 농축·재처리와 관련해선 기존 한·미 원자력협정을 전면 개정하거나 새로운 조항을 추가하는 방식 등이 거론된다. 기존 협정상에서도 한국은 20% 미만의 저농축우라늄은 만들 수 있다. 다만 한·미 고위급위원회를 통해 미국의 서면 합의를 받아야 한다. 정부는 이보다 더 자율적으로 농축이 가능하도록 한다는 목표다. 박일 외교부 대변인은 “기존 한·미 원자력협정상의 권한보다 더 확대된 권한을 추구할 것”이라고 밝혔다.



한국이 농축·재처리 권한을 가져야 하는 이유를 미 측에 이해시키는 것도 과제다. 트럼프 행정부의 ‘거래적’ 협상 방식을 고려하면, 한국의 권한 확대가 미국에도 이익이 되는 구조가 마련돼야 한다는 게 전문가들 분석이다. 핵잠은 중국 견제 차원에서 미국도 긍정적 입장을 보이나, 농축·재처리는 다소 결이 다르다. 자칫 러시아·중국·미국이 주도하는 세계 농축우라늄 시장에 한국이란 경쟁자가 늘어난다는 불안감을 줄 수 있다. 국제 원자력 시장에서 한국이 키플레이어로 자리매김하는 것도 미국엔 부담이다. 임갑수 한·미 원자력협력 태스크포스(TF) 대표는 전날 한국방사성폐기물학회 학술회에서 “한국이 농축 역량을 갖춰 범태평양 핵연료 공급망을 구축해가는 건 미국의 이익에도 부합할 것”이라며 “이번 협상의 목표는 기존의 비확산 중심 구조를 넘어서 한·미 원전 파트너십을 전략적으로 재구성하고 확장하는 것”이라고 강조했다.







최예슬 송태화 기자 smarty@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 766 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 한·미가 반년 가까이 미뤄진 양국 정상회담 후속 안보 협의를 2일 시작했다. 양측은 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대와 핵추진잠수함 건조 문제 방식을 주제로 1박2일간의 릴레이 협상에 돌입했다.한·미 양국은 2일 서울 종로구 외교부 청사에서 정상회담 조인트 팩트시트 안보 분야 대상 1일차 후속 협의를 개최했다. 박윤주 외교부 제1차관과 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관 주재로 협의 발족 선언 회의가 열린 데 이어 청와대 국가안보실, 백악관 국가안보회의(NSC) 주관으로 세부사항 협의가 진행됐다. 양측 협상단은 각 6~7명 규모로 전해졌다. 이날은 핵잠수함 관련 논의에 집중했다. 농축·재처리 관련 협의는 3일 진행된다.핵잠 논의에서는 핵연료 확보 방식이 관건으로 평가된다. 정부는 핵잠을 자체 건조하되 핵연료는 미국에서 받는다는 구상이다. 군 안팎에선 이번 협의가 한국형 핵잠 사업의 방향성을 결정할 시험대가 될 것이란 평가가 나온다.핵연료를 미국에서 받으려면 별도의 협정이 필요하다. 미국 원자력법은 대통령이 국가안보·공동방위에 필요하다고 판단할 경우 핵물질을 다른 국가에 이전할 수 있게 허용하지만, 추가 협정을 단서로 달고 있다. 농축·재처리와 관련해선 기존 한·미 원자력협정을 전면 개정하거나 새로운 조항을 추가하는 방식 등이 거론된다. 기존 협정상에서도 한국은 20% 미만의 저농축우라늄은 만들 수 있다. 다만 한·미 고위급위원회를 통해 미국의 서면 합의를 받아야 한다. 정부는 이보다 더 자율적으로 농축이 가능하도록 한다는 목표다. 박일 외교부 대변인은 “기존 한·미 원자력협정상의 권한보다 더 확대된 권한을 추구할 것”이라고 밝혔다.한국이 농축·재처리 권한을 가져야 하는 이유를 미 측에 이해시키는 것도 과제다. 트럼프 행정부의 ‘거래적’ 협상 방식을 고려하면, 한국의 권한 확대가 미국에도 이익이 되는 구조가 마련돼야 한다는 게 전문가들 분석이다. 핵잠은 중국 견제 차원에서 미국도 긍정적 입장을 보이나, 농축·재처리는 다소 결이 다르다. 자칫 러시아·중국·미국이 주도하는 세계 농축우라늄 시장에 한국이란 경쟁자가 늘어난다는 불안감을 줄 수 있다. 국제 원자력 시장에서 한국이 키플레이어로 자리매김하는 것도 미국엔 부담이다. 임갑수 한·미 원자력협력 태스크포스(TF) 대표는 전날 한국방사성폐기물학회 학술회에서 “한국이 농축 역량을 갖춰 범태평양 핵연료 공급망을 구축해가는 건 미국의 이익에도 부합할 것”이라며 “이번 협상의 목표는 기존의 비확산 중심 구조를 넘어서 한·미 원전 파트너십을 전략적으로 재구성하고 확장하는 것”이라고 강조했다.위성락 청와대 국가안보실장도 후커 차관과 면담하고 양국 간 협의를 더욱 가속화하길 기대한다고 밝혔다. 양측은 한·미동맹이 한반도와 인도·태평양 지역 평화와 번영을 위한 핵심축이라는 점을 재확인하고 국제 정세를 긴밀히 논의해가기로 합의했다.최예슬 송태화 기자 smarty@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지