李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라”
희생자 5명 신원 확인 마무리 안돼
‘이름’대신 ‘번호’… 빈소 마련 지연
사상자 7명이 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고는 과거 같은 장소에서 유사 사고가 있었음에도 막지 못했다는 점에서 책임론이 커질 전망이다. 이재명 대통령은 “동일한 사업장에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 것은 심각한 문제”라며 고용노동부에 같은 사고가 빈발하는 사업장을 추려 따로 보고할 것을 지시했다.
이 대통령은 2일 국무회의에서 “관계 당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야 한다. 다른 유사 사업장의 안전 점검도 서둘러 달라”고 주문했다.
국민일보가 확보한 2019년 2월 같은 장소에서 발생한 폭발 사고 관련 1심 판결문에 따르면 재판부는 “동종 산재가 이미 발생한 경우 사업주는 재발 방지를 위한 각종 예방 조치를 이행했는지 판단해야 한다. 피고인들은 최대한의 위험 예방에 필요한 조치를 소홀히 한 것으로 보인다”고 지적했다. 당시 사고는 추진제와 코어(내부 봉)로 이뤄진 추진체에서 코어를 빼내는 작업을 하던 중 과도한 마찰열로 인해 발생했다. 2018년 5월에도 로켓 추진체에 고체 추진제(연료)를 채우는 장비가 제대로 작동하지 않자 작업자들이 나무막대와 고무장치로 용기 밸브를 두드리다가 폭발 사고가 났는데 비슷한 일이 7개월 새 재발한 것이다.
두 사고 관련 재판에서 회사 측은 과실과 폭발 사고 간 인과관계가 없거나 약하다고 주장했다. 하지만 재판부는 모두 피고인들의 과실과 사고의 인과관계가 인정된다고 봤다. 2018년 사고 판결문에서 재판부는 “(피고인들은) 나무막대에 의한 충격으로 추진제가 발화할 확률이 0.001%에서 0.00001%에 불과하다는 등으로 다투나 폭발할 위험이 있는 물질에 충격을 가하면 안 된다는 것은 누구나 알 수 있는 상식”이라고 밝혔다.
두 사건의 1심 재판부는 피고인들이 공통적으로 ‘추진제는 충격과 마찰, 정전기, 열에 의해 폭발·화재가 발생할 가능성이 커 적절한 방호 조치를 해야 한다’는 내용의 산업안전보건규칙을 준수하지 않았다고 지적했다. 두 사고 모두 2022년 중대재해처벌법 시행 전 발생해 업무상과실치사상과 산업안전보건법 위반 혐의만 적용됐다. 사고 당시 대전사업장 관계자들에게는 모두 징역형이나 금고형의 집행유예가 내려졌다. 한화 법인은 산안법 위반으로 각각 3000만원, 5000만원의 벌금형을 선고받았다.
사고 이튿날인 이날까지도 희생자 5명의 신원 확인 작업은 마무리되지 않았다. 부검을 마친 희생자 시신은 유성선병원과 충남대병원 등으로 다시 안치됐지만 이름 대신 1번, 2번, 3번으로만 표기됐다. 빈소 마련도 미뤄지고 있다. 2024년 발생한 아리셀 참사 희생자 유가족들은 이날 대전사업장과 유성선병원 장례식장을 찾아 애도를 표했다.
장은현 조민아 이동환 기자, 대전=이정헌 기자 eh@kmib.co.kr
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