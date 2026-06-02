민주 ‘수도권 싹쓸이’ 국힘 ‘중원 공략’… 지지층 총결집 주력

鄭 “부정부패·내란정당 심판해야”

張 “李재판취소 특검은 막아 달라”

여야, 서울·부산·경남 격전지 꼽아

이병주 기자

여야는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 마지막 유세에서 각각 ‘내란 심판’과 ‘정권 견제’를 주장하며 지지층 총결집에 나섰다. ‘수도권 싹쓸이’를 기대하는 더불어민주당은 서울에서 피날레 유세를 펼쳤고, 국민의힘은 또다시 충남을 돌며 중원 공략에 주력했다. 여야는 최대 승부처인 서울·부산을 포함해 5~6곳에서 접전을 벌이고 있다고 진단하고 지지층에 투표를 적극 독려했다.



정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 강원도 정선·영월을 찾은 뒤 지도부와 함께 서울로 집결해 마지막 유세를 펼쳤다. 한병도 공동상임선대위원장은 격전지 전북을 찾아 종일 지원 유세에 매진했다. 정 위원장은 국회 기자간담회에서 “내란과의 전쟁, 부정부패와의 전쟁은 현재진행형”이라며 “부정부패·국민분열·내란정당 국민의힘을 심판해 달라”고 호소했다. 이어 “일 잘하는 이재명정부와 톱니바퀴처럼 착착 돌아갈 지방일꾼을 국민의 손으로 뽑아 달라”며 목소리를 높였다.



장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 충남 청양·공주·당진·천안 등을 잇달아 방문한 뒤 서울로 이동해 홍대입구 등을 거닐며 ‘반딧불 유세’를 벌였다. 송언석 공동선대위원장은 대구와 영남권을 돌며 투표를 독려했다. 장 위원장은 여의도 국민의힘 당사에서 “만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것이고 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “내일 우리가 막아 세우지 못하면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주할 것이고, 가장 먼저 재판 취소 특검부터 밀어붙일 것”이라며 “반드시 투표장으로 나가주셔야 한다”고 호소했다.



민주당과 국민의힘 모두 16개 광역단체장 중 서울·부산·경남 3곳을 격전지로 꼽았다. 여기에 민주당은 대구·전북·울산을, 국민의힘은 충남·강원을 접전지로 분류했다. 민주당은 1곳(경북) 열세, 이밖에 9곳을 우세로 분석했고 국민의힘은 2곳(대구·경북) 우세, 3곳(대전·충북·울산) 경합 열세, 이밖에 6곳을 열세로 판단했다. 조승래 민주당 총괄선대본부장은 “서울·부산·경남은 끝까지 접전이 이어지고 있고, 전북·울산은 안정화되는 추세, 대구는 치열한 접전 중”이라고 설명했다. 국민의힘 핵심 관계자는 “서울은 지지율이 아주 붙어 있다. 부산 역시 오차범위 안에서 오르내리고 있다”며 “대전·충북·울산도 포기할 단계가 아니다”고 말했다.



수도권 기초자치단체장의 경우 민주당은 총 67곳 중 최대 58곳을 당선권으로 보고 압승을 기대하고 있다. 2022년 지방선거에서 국민의힘에 당한 ‘19대 46’의 참패를 ‘58대 9’로 뒤집겠다는 각오다. 다만 막판 보수 결집 추세를 감안해 역대 최대 승리를 거둔 2018년 지방선거(62곳)보다는 목표치를 낮췄다. 서울은 25개 구 중 18~20곳, 경기도 31개 시·군 중 25~27곳, 인천은 11개 군·구 중 7~11곳에서 승리할 것으로 분석했다.







GoodNews paper ⓒ 여야는 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 마지막 유세에서 각각 ‘내란 심판’과 ‘정권 견제’를 주장하며 지지층 총결집에 나섰다. ‘수도권 싹쓸이’를 기대하는 더불어민주당은 서울에서 피날레 유세를 펼쳤고, 국민의힘은 또다시 충남을 돌며 중원 공략에 주력했다. 여야는 최대 승부처인 서울·부산을 포함해 5~6곳에서 접전을 벌이고 있다고 진단하고 지지층에 투표를 적극 독려했다.정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 강원도 정선·영월을 찾은 뒤 지도부와 함께 서울로 집결해 마지막 유세를 펼쳤다. 한병도 공동상임선대위원장은 격전지 전북을 찾아 종일 지원 유세에 매진했다. 정 위원장은 국회 기자간담회에서 “내란과의 전쟁, 부정부패와의 전쟁은 현재진행형”이라며 “부정부패·국민분열·내란정당 국민의힘을 심판해 달라”고 호소했다. 이어 “일 잘하는 이재명정부와 톱니바퀴처럼 착착 돌아갈 지방일꾼을 국민의 손으로 뽑아 달라”며 목소리를 높였다.장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 충남 청양·공주·당진·천안 등을 잇달아 방문한 뒤 서울로 이동해 홍대입구 등을 거닐며 ‘반딧불 유세’를 벌였다. 송언석 공동선대위원장은 대구와 영남권을 돌며 투표를 독려했다. 장 위원장은 여의도 국민의힘 당사에서 “만약 지방정부까지 넘어가면 이재명의 오만은 마지막 레드라인을 넘을 것이고 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “내일 우리가 막아 세우지 못하면 이재명과 민주당은 더 거칠게 폭주할 것이고, 가장 먼저 재판 취소 특검부터 밀어붙일 것”이라며 “반드시 투표장으로 나가주셔야 한다”고 호소했다.민주당과 국민의힘 모두 16개 광역단체장 중 서울·부산·경남 3곳을 격전지로 꼽았다. 여기에 민주당은 대구·전북·울산을, 국민의힘은 충남·강원을 접전지로 분류했다. 민주당은 1곳(경북) 열세, 이밖에 9곳을 우세로 분석했고 국민의힘은 2곳(대구·경북) 우세, 3곳(대전·충북·울산) 경합 열세, 이밖에 6곳을 열세로 판단했다. 조승래 민주당 총괄선대본부장은 “서울·부산·경남은 끝까지 접전이 이어지고 있고, 전북·울산은 안정화되는 추세, 대구는 치열한 접전 중”이라고 설명했다. 국민의힘 핵심 관계자는 “서울은 지지율이 아주 붙어 있다. 부산 역시 오차범위 안에서 오르내리고 있다”며 “대전·충북·울산도 포기할 단계가 아니다”고 말했다.수도권 기초자치단체장의 경우 민주당은 총 67곳 중 최대 58곳을 당선권으로 보고 압승을 기대하고 있다. 2022년 지방선거에서 국민의힘에 당한 ‘19대 46’의 참패를 ‘58대 9’로 뒤집겠다는 각오다. 다만 막판 보수 결집 추세를 감안해 역대 최대 승리를 거둔 2018년 지방선거(62곳)보다는 목표치를 낮췄다. 서울은 25개 구 중 18~20곳, 경기도 31개 시·군 중 25~27곳, 인천은 11개 군·구 중 7~11곳에서 승리할 것으로 분석했다.오주환 최수진 천양우 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지