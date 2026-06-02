이 “거짓 선동” 김 “정청래 심판”… 전북지사 선거 마지막까지 설전
한 장소서 기자회견 열고 공방
‘정청래 리더십’의 시험대가 된 전북지사 전장에선 이원택 더불어민주당 후보와 김관영 무소속 후보가 유세 마지막날까지 정면충돌했다. 두 후보는 한 장소에서 나란히 기자회견을 열어 서로를 향한 날 선 공방전을 벌였다. 이 후보는 지역 숙원사업 해결을 위한 여당 후보로서의 효능을 강조했고, 김 후보는 정 대표 책임론과 당선 후 복당 계획을 강조하며 맞섰다.
포문은 김 후보가 먼저 열었다. 그는 2일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 전북의 미래를 도민이 결정할지, 서울 중앙정치가 결정할지 묻는 선거”라고 규정하며 민주당 지도부에 날을 세웠다. 그러면서 “민주당 입장에서는 국민의힘으로 넘어갈지 모를 서울, 대구, 부산 등에 당력을 집중해야 할 텐데 여기에 집중한다”며 “이유는 정청래 선대위원장 개인의 당권 연임을 위한 과정이기 때문”이라고 주장했다.
김 후보 캠프는 논평을 통해 “민심을 왜곡한 정치권력의 무도함이 어떤 결말을 맞게 되는지 철저히 목도해야 한다”고도 강조했다. 선대위는 김 후보의 민주당 제명 사유인 현금 살포에 관해 “(민주당 지도부는) 재판도 끝나지 않은 사안을 두고 범죄자로 규정하는가 하면 사실에 기반하지 않은 허위 언사를 서슴없이 내뱉으며 김 후보 고립을 획책했다”고 비판했다.
이 후보 측은 “김 후보가 선거운동 마지막날까지 거짓 선동을 일삼는다. 즉각 사퇴하라”고 맞받았다. 이 후보 캠프는 “김 후보가 민주당의 전북 선거 지원을 ‘당권 투쟁’이라며 당의 분열을 바라는 ‘반민주당·윤어게인’의 주장과 유사한 정치 선동에 끝까지 몰두하고 있다”고 지적했다. 이어 “전북에 당력을 집중하는 건 반민주당, 극우 세력이 국민의힘과 무소속에 결집하는 흐름을 막기 위한 것”이라고 설명했다. 정 대표 리더십과 무관하다는 것이다.
이 후보 측은 여당 후보로서의 프리미엄을 내세워 지지층 결집에 나선다는 전략이다. 이 후보는 김 후보 기자회견 직후 같은 장소에서 “집권여당 민주당의 강력한 힘으로 호남·제주 초광역 메가시티를 조성해 전북의 대도약을 완성하겠다”며 현대차그룹 9조원 투자, 인공지능(AI) 반도체산업 유치, 전북성장공사 설립 등의 공약을 강조했다. 기자회견에는 한병도 민주당 원내대표도 참석해 이 후보에게 힘을 실었다. 한 원내대표는 “지역의 현안을 해결하기 위해서는 국가 예산이 필요하다”며 “이 후보가 당선되면 원내대표로서 전북의 현안을 우선 해결하겠다”고 약속했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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