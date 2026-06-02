경기도 ‘현직’ vs ‘5선’ 빅매치… 통합 ‘전남광주’ 현직끼리 첫 격돌
교육감 선거 관전 포인트
서울, 진보·보수 모두 분열 8명 난립
진보 성적표와 ‘현직 불패’ 여부 관심
6·3 교육감 선거의 최대 격전지는 ‘거물 간 맞대결’이 펼쳐지는 경기도와 현직 교육감들이 경합을 벌이는 전남광주통합특별시다. 과거와 달리 단일대오로 나서지 못한 진보 교육계의 성적표에도 관심이 쏠린다.
2일 교육계에 따르면 전국에서 학생이 가장 많은 경기도에서 현직 교육감인 임태희 후보와 안민석 전 국회의원이 격돌한다. 경기도 유·초·중등학생은 158만6401명(지난해 교육기본통계 기준)으로 전체의 28.6%다.
임 후보는 3선 국회의원과 고용노동부 장관, 대통령 비서실장 등을 역임한 인사로 김상곤·이재정으로 이어졌던 진보교육감 시대에 제동을 걸었던 인물이다. 안 후보는 5선 국회의원을 지내며 주로 국회 교육위원회에서 활동한 경력을 내세워 진보 진영의 교육감직 탈환을 노린다.
전남광주특별시 출범으로 통합 교육감을 선출하는 전남광주 지역에도 관심이 쏠린다. 이정선 광주교육감과 김대중 전남교육감이 격돌하는 가운데 지역 시민단체들이 추대한 장관호 후보와 김대중재단 전남지부 탄소중립위원장을 맡고 있는 강숙영 후보가 도전한다. 김 후보는 중도진보, 나머지 후보는 진보로 분류된다. 통합 이전 지역으로 구분하면 전남 3명(김대중·장관호·강숙영)과 광주 1명(이정선)의 구도다.
서울은 전국에서 가장 많은 8명의 후보가 난립했다. 진보 진영에선 현직 교육감인 정근식 후보, 한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표, 홍제남 다같이배움연구소장 등 3명이 나왔다. 정 후보가 단일 후보로 추대됐지만 한 후보가 경선 부정을 주장하며 불복했다. 보수 진영은 김영배 예원예술대 부총장, 류수노 전 한국방송통신대 총장, 윤호상 한양대 교수, 조전혁 전 국회의원 4명이다. 단일화 기구가 윤호상 후보를 추대했지만 불복이 이어져 후보가 난립했다. 또 다른 후보인 이학인 신한대 교수는 중도 성향으로 분류된다.
진보 진영이 분열된 지역은 인천·세종·충북·강원·제주다. 인천은 현직 교육감인 도성훈 후보와 지역 시민단체들이 추대한 임병구 후보가 보수 단일 후보인 이대형 후보와 경합했다. 세종은 강미애 후보가 보수, 안광식·원성수·임전수 후보가 진보로 분류된다. 충북에선 보수 성향 윤건영 교육감에게 김성근·김진균 두 진보 후보가 도전장을 냈다. 강원도는 보수 성향 신경호 교육감에 맞서 강삼영·박현숙(진보), 최광익(중도) 후보가 나섰다. 제주에서도 보수 성향 김광수 교육감에게 고의숙(진보), 송문석(중도진보) 후보가 도전했다.
대구·경북·부산에선 반대로 보수 진영이 분열했다. 대구에서는 강은희 교육감에 이어 중도보수 성향 서중현 후보가 나서 진보 단일 후보인 임성무 후보와 2대 1 구도를 만들었다. 경북도 임종식 교육감과 김상동 후보가 보수 주자로 나서 이용기 진보 단일 후보를 상대한다. 부산은 진보 성향 김석준 교육감에게 최윤홍·정승윤 보수 성향 후보가 도전한다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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