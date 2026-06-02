국힘 “대놓고 재판 취소 겁박” 반발
李 발언에 野 “셀프 취소 예고편”
독주·오만 견제 막판 표심 호소
한동훈 “특검 밀어붙이기 밑밥”
6·3 지방선거를 하루 앞두고 이재명 대통령이 검찰에 “잘못하면 취소하는 것”이라고 발언하자 야권은 지선 후 ‘조작기소 특검’을 다시 추진하려는 것이라며 일제히 공세에 나섰다. 국민의힘 지도부는 이 대통령의 ‘셀프 공소 취소’를 막기 위해 표심을 모아 달라고 호소했다.
장동혁(사진) 국민의힘 상임선대위원장은 2일 소셜미디어에 “이재명, 검찰을 향해 ‘무오류의 함정’을 운운하면서 잘못하면 사과하고 취소하라고 을러댔다. 대놓고 ‘재판 취소’를 겁박한 것”이라는 글을 올렸다. 앞서 이 대통령이 국무회의에서 검찰청 업무보고를 받고 “누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것”이라고 말한 점을 지적한 것이다. 그러면서 “지방선거를 다 이겼다는 오만의 발로다. 이재명이야말로 가장 많은 오류를 저지르는 대통령”이라고 주장했다.
송언석 공동선대위원장도 “대놓고 대통령 본인의 공소를 취소하라는 공개 협박 발언”이라며 “선거 이후 본격화할 대통령 공소 취소 시도의 예고편”이라고 공세를 퍼부었다. 정희용 선대본부장은 “선거 기간 잠시 멈춘 공소 취소, 재판 취소 시도가 선거 이후 다시 본격화하는 시그널은 아닌지 벌써부터 걱정이 크다”고 지적했다. 한 중진 의원 역시 “또다시 이 대통령이 속내를 드러낸 것이고 사안을 특정하지 않았다고 하더라도 당사자인 검찰은 압박으로 느낄 수밖에 없는 발언”이라고 우려를 표했다.
국민의힘 선대위는 이 대통령의 발언을 선거 막판 표심 결집 카드로 활용하는 분위기다. 잠잠해졌던 여당발 조작기소 특검 논란에 다시 불을 지피면서 지지층은 물론 중도층 표도 가져올 수 있다는 판단에 따른 것이다. 장 위원장은 “투표해야 막을 수 있다. 내일 투표로 막지 못한다면 6월 4일 헤드라인은 ‘이재명 재판취소’가 될 것”이라고 강조했다. 송 위원장은 “모든 국민께서 내일 투표장에 나와서 대통령 범죄를 없애는 공소 취소에 반대하는 투표를 해주셔야 한다”고, 정 본부장은 “독주와 오만을 견제할 최소한의 힘을 국민의힘에 보내주시기를 간절히 호소드린다”고 당부했다.
야권 후보들도 가세했다. 한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 후보는 소셜미디어에 글을 올려 “뭘 ‘취소’하란 말인가”라며 “오늘 발언은 예고한 대로 선거가 끝나고 자기 사건을 공소 취소로 밀어붙이겠다는 밑밥”이라고 지적했다. 조응천 개혁신당 경기지사 후보는 유세에서 “1번 찍으면 공소 취소 특검법이 통과되고 이재명 독재가 완성된다”고 강조했다.
박준상 이형민 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사