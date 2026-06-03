‘유가쇼크’에 3% 뚫은 물가… 장바구니 비상
26개월 만에 3%대… 석유 24.2%↑
정부 비상… 李대통령, 대책 제시
지난달 소비자물가 상승률이 재정 당국의 ‘심리적 저항선’으로 여겨지는 3%대에 진입했다. 소비자물가 상승률이 3%를 넘어선 것은 26개월 만이다. 생활물가는 2년 1개월 사이 가장 큰 폭으로 뛰어올랐다. 미국·이란 전쟁 영향으로 상승한 국제유가가 소비자물가를 끌어올린 원인으로 지목된다. 고유가가 지속될수록 물가는 더 오를 전망이다.
국가데이터처는 지난달 소비자물가지수가 전년 동월 대비 3.1% 상승한 119.92를 기록했다고 2일 밝혔다. 소비자물가 상승률이 3%대를 기록한 것은 2024년 3월 이후 처음이다. 상승폭이 우상향하는 추세도 읽힌다. 지난 2월 2.0%였던 소비자물가 상승률은 3월 2.2%, 4월 2.6%로 상승폭이 커지고 있다. 소비자들이 자주 쓰는 144개 품목 물가를 집계한 생활물가지수도 1년 전과 비교해 3.3% 올랐다. 2024년 4월(3.6%) 이후 2년 1개월 만에 가장 높은 상승폭이다.
중동 전쟁 발발 이후 국제유가가 상승한 여파가 물가에 본격적으로 반영되기 시작한 것으로 분석된다. 지난달 석유류 물가는 전년 동월보다 24.2% 급등하며 전체 물가를 0.92% 포인트 끌어올렸다. 석유류 물가 상승폭은 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 7월 기록한 35.2% 이후 최고 수준이다. 경유(33.3%) 오름폭이 가장 컸으며, 휘발유(23.1%)와 등유(21.7%) 역시 20%를 상회하는 오름폭을 보였다. 국제 원유 수입 가격 상승이 석유제품가격 상승으로 이어졌다. 산업통상부에 따르면 지난달 원유 도입 단가는 배럴당 121.3달러로 1년 전(72.8달러/배럴)보다 66.6% 올랐다.
석유류 가격 급등 영향으로 교통 물가는 1년 전보다 11.6% 치솟았다. 동결된 공공요금 외 부문에서 물가 상승 압박이 반영되면서다. 국제항공료는 전년 동월 대비 33.5% 급등했고 해외단체여행비는 26.3% 상승했다. 이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 “국제항공료 상승률은 관련 통계 작성을 시작한 1995년 이후 가장 높은 수준”이라며 “5월 연휴 여행 수요 증가와 유류할증료 인상분이 함께 반영된 결과”라고 설명했다.
전반적인 물가 상승세가 물가의 장기 흐름을 보여주는 근원물가로 전이되는 상황도 감지된다. 식료품과 에너지를 제외한 물가 지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 2024년 2월 이후 2년 3개월 사이 가장 높은 수준의 오름폭이다. 향후 소비자물가 상승률은 더 커질 우려가 있다. 전쟁 여파가 아직 일부 품목으로 한정돼 있으나 전쟁이 길어지면 영향권에 들어가는 품목도 늘어난다. 시차를 두고 반영되는 물가도 있다. 수입산 식재료를 사용해 수입물가 영향이 큰 가공식품물가 상승률은 0.8%에 머물렀다. 이 숫자는 시차를 두고 올라갈 수 있다. 이 심의관은 “국제유가가 안정돼야 관련된 서비스 가격 상승 압력도 진정될 수 있다”고 말했다.
석유 최고가격제 시행에도 물가가 3%를 상회하자 정부도 비상이 걸렸다. 이재명 대통령은 이날 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하며 “물가 안정 없이는 경제성장도, 양극화 개선도, 지속적 발전도 불가능하다”며 “장바구니 물가 안정을 위한 정부 비축분 공급과 할인지원 강화, 할당관세 확대 등 실질 대책을 신속히 가동하라”고 주문했다.
세종=신준섭 이누리 기자 sman321@kmib.co.kr
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