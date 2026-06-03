정원오 “대세 뒤집을 변수 없다” 오세훈 “李대통령 푸틴 꿈꾸나”

‘서울시장’ 선거 초박빙 승부 이어가

정·오, 자정까지 돌며 막판 총력전

개표 이튿날 새벽에야 당락 가를 듯

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 마지막 유세를 진행하고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서대문구 신촌역 인근에서 최종 유세를 하며 지지자들을 향해 두 주먹을 들어 보이며 승리를 다짐했다. 연합뉴스

6·3 지방선거 서울시장 판세는 여론조사 공표금지 기간 직전까지 초박빙 승부로 나타났다. 정원오 더불어민주당·오세훈 국민의힘 후보 지지율이 들러붙으면서 새벽 4시가 지나서야 당락이 결정된 2010년 지방선거 서울시장 개표 상황이 재현될 것이란 관측도 나온다. 두 후보는 2일 13개 자치구를 각각 돌며 마지막 총력전을 펼쳤다.



정 후보는 서울 강서공영차고지를 시작으로 연세대와 여의도, 청계천, 강남 등으로 이어진 18개 일정을 소화했다. 연세대 학생회관에서 대학생들과 아침 식사 후 도보 유세에 나선 정 후보는 청년층을 겨냥해 “주거 부담을 덜고, 대학가를 창업과 문화의 거점으로 삼겠다”고 밝혔다. 국회에선 민주당 소속 서울 25개 구청장 후보들과 함께 기자회견을 열고 지지를 호소했다. 성동구청장 출신인 정 후보는 “(당선 시) 재개발·재건축 권한 이양에 있어 많은 변화가 있을 것”이라며 “각 구는 서울 한 부분이 아니라 각각 하나의 도시로 존재할 것”이라고 강조했다.



여의도우체국 앞에서 직장인을 상대로 유세할 때는 재차 안전 이슈를 부각했다. 정 후보는 “오 후보는 (문제가 드러난 지) 20일이 다 돼가는데도 삼성역 부실시공 현장은 가보지도 않는다”며 “안전을 등한시하면서 대형 사고가 계속 나고 있다. 막으려면 시장을 바꿔야 한다”고 말했다.



정 후보의 중구 청계광장 유세 현장에는 정청래 민주당 총괄상임선대위원장과 우원식 전 국회의장, 정 후보 캠프 이인영 상임선대위원장 등 주요 인사가 총출동했다. 정 위원장은 “이명박·박근혜·윤석열 감옥 3인방이 유령처럼 떠돈다”며 “이들을 역사 속으로 보내려면 정원오에게 투표해달라”고 호소했다. 이 위원장은 “오세훈 10년을 끝내버리자”고 목소리를 높였다. 정 후보 측 관계자는 “정 후보 이슈는 개인적이지만, 오 후보 이슈는 적용 범위가 훨씬 큰 안전 사안”이라며 “우세를 뒤집을 변수는 없었다”고 신승을 예상했다.



오 후보도 전날부터 시작해 서울 25개 자치구를 모두 도는 ‘사생결단 서울 전진 유세’를 마무리했다. 이번 선거기간 오 후보는 자치구당 2~6회씩 총 111번 유세를 펼쳤다. 오 후보는 용산구 효창공원 앞에서 “여러 여론조사를 종합하면 결론은 초박빙”이라며 “마지막까지 3~5% 포인트 지고 있다는 심정으로, 도전자의 심정으로 사력을 다해 뛰겠다”고 밝혔다.







오 후보는 이 대통령이 일부 종합편성채널을 두고 “정당 기관지처럼 매우 편파적”이라고 발언한 데 대해선 “지방권력에 이어 언론까지 장악하길 원하는 것인지 묻고 싶다. 푸틴을 꿈꾸는 것인가”라고 비판했다. 정 후보에 대해선 “서울은 초보 운전자의 연습 코스가 될 수 없다”고 직격했다.



오 후보는 2030 청년층 밀집 지역인 신촌역 앞 광장에서 마지막 집중유세를 펼쳤다. 그는 “선거운동 기간 강행군이 가능했던 것은 가는 곳마다 격려해주신 청년분들이 있었기 때문”이라며 지지를 호소했다.



이형민 한웅희 천양우 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 712 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 6·3 지방선거 서울시장 판세는 여론조사 공표금지 기간 직전까지 초박빙 승부로 나타났다. 정원오 더불어민주당·오세훈 국민의힘 후보 지지율이 들러붙으면서 새벽 4시가 지나서야 당락이 결정된 2010년 지방선거 서울시장 개표 상황이 재현될 것이란 관측도 나온다. 두 후보는 2일 13개 자치구를 각각 돌며 마지막 총력전을 펼쳤다.정 후보는 서울 강서공영차고지를 시작으로 연세대와 여의도, 청계천, 강남 등으로 이어진 18개 일정을 소화했다. 연세대 학생회관에서 대학생들과 아침 식사 후 도보 유세에 나선 정 후보는 청년층을 겨냥해 “주거 부담을 덜고, 대학가를 창업과 문화의 거점으로 삼겠다”고 밝혔다. 국회에선 민주당 소속 서울 25개 구청장 후보들과 함께 기자회견을 열고 지지를 호소했다. 성동구청장 출신인 정 후보는 “(당선 시) 재개발·재건축 권한 이양에 있어 많은 변화가 있을 것”이라며 “각 구는 서울 한 부분이 아니라 각각 하나의 도시로 존재할 것”이라고 강조했다.여의도우체국 앞에서 직장인을 상대로 유세할 때는 재차 안전 이슈를 부각했다. 정 후보는 “오 후보는 (문제가 드러난 지) 20일이 다 돼가는데도 삼성역 부실시공 현장은 가보지도 않는다”며 “안전을 등한시하면서 대형 사고가 계속 나고 있다. 막으려면 시장을 바꿔야 한다”고 말했다.정 후보의 중구 청계광장 유세 현장에는 정청래 민주당 총괄상임선대위원장과 우원식 전 국회의장, 정 후보 캠프 이인영 상임선대위원장 등 주요 인사가 총출동했다. 정 위원장은 “이명박·박근혜·윤석열 감옥 3인방이 유령처럼 떠돈다”며 “이들을 역사 속으로 보내려면 정원오에게 투표해달라”고 호소했다. 이 위원장은 “오세훈 10년을 끝내버리자”고 목소리를 높였다. 정 후보 측 관계자는 “정 후보 이슈는 개인적이지만, 오 후보 이슈는 적용 범위가 훨씬 큰 안전 사안”이라며 “우세를 뒤집을 변수는 없었다”고 신승을 예상했다.오 후보도 전날부터 시작해 서울 25개 자치구를 모두 도는 ‘사생결단 서울 전진 유세’를 마무리했다. 이번 선거기간 오 후보는 자치구당 2~6회씩 총 111번 유세를 펼쳤다. 오 후보는 용산구 효창공원 앞에서 “여러 여론조사를 종합하면 결론은 초박빙”이라며 “마지막까지 3~5% 포인트 지고 있다는 심정으로, 도전자의 심정으로 사력을 다해 뛰겠다”고 밝혔다.선거 기간 내내 이재명정부 부동산 정책에 각을 세운 오 후보는 은평구 유세 현장에서 “전월세가 너무 오르는데 바로잡지 않으면 2~3년 뒤엔 정말 대참사가 벌어질 것”이라고 경고했다. 이어 “이재명 대통령이 ‘내 잘못을 투표로 심판받았구나. 바꿔야겠다’며 후회하도록 만들어야 전월세 가격을 잡을 수 있다”고 말했다.오 후보는 이 대통령이 일부 종합편성채널을 두고 “정당 기관지처럼 매우 편파적”이라고 발언한 데 대해선 “지방권력에 이어 언론까지 장악하길 원하는 것인지 묻고 싶다. 푸틴을 꿈꾸는 것인가”라고 비판했다. 정 후보에 대해선 “서울은 초보 운전자의 연습 코스가 될 수 없다”고 직격했다.오 후보는 2030 청년층 밀집 지역인 신촌역 앞 광장에서 마지막 집중유세를 펼쳤다. 그는 “선거운동 기간 강행군이 가능했던 것은 가는 곳마다 격려해주신 청년분들이 있었기 때문”이라며 지지를 호소했다.이형민 한웅희 천양우 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지