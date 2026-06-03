與는 ‘李정부 1년’ 성적표 받고… 野는 ‘보수 재건’ 분수령

여권 관전 포인트
① 최고 관심사는 서울 탈환·대구 첫 승리
② 전북 김관영·조국 승리시 정청래 타격
③ 중도층 지지 확인되면 국정 동력 커져
① 최고 관심사는 서울 탈환·대구 첫 승리
② 전북 김관영·조국 승리시 정청래 타격
③ 중도층 지지 확인되면 국정 동력 커져
여권에 이번 6·3 지방선거는 단순한 지방권력 재편을 넘어 이재명정부 출범 1년에 대한 중간평가 성격을 띠고 있다. 서울·대구의 승패와 민주당 대척점에 선 무소속 후보 약진 여부, 접전지 결과를 좌우할 중도층 표심이 핵심 관전 포인트다. 이들은 이재명정부 2년차 국정운영 방향은 물론 차기 여권 권력 구도를 결정할 더불어민주당 전당대회에도 직접적인 영향을 미칠 것으로 관측된다.
가장 큰 관심은 서울시장 선거 결과다. 민주당은 ‘명픽’ 정원오 후보를 앞세워 2010년 이후 첫 서울시 탈환에 도전하고 있다. 선거 초반만 해도 정 후보가 우세한 여론조사가 잇달았지만 점차 격차가 좁혀지면서 박빙 양상이다. 전통적 험지인 대구시장 선거도 주목된다. 민주당은 수성구에서 국회의원을 지낸 김부겸 전 국무총리를 후보로 내세워 보수 텃밭 공략에 나섰다. 국민의힘은 추경호 후보를 내세웠지만, 12·3 비상계엄 사태와 이후 이어진 절윤(윤석열 절연) 논란에 보수 유권자들의 실망감이 표출되며 접전을 벌이는 양상이다. 대구 달성 국회의원 보궐선거에서도 박형룡 민주당 후보가 선전하면서 험지 돌파 기대감이 커지고 있다.
민주당 대세론을 위협하는 무소속 후보의 성적표도 관심사다. 특히 전북에서는 민주당 공천 과정에 반발해 탈당한 김관영 무소속 후보가 이원택 민주당 후보와 접전 중이다. 김 후보는 자신이 승리하면 정청래 대표가 사퇴해야 한다고 촉구했다. 한병도 공동상임선대위원장은 선거운동 첫날과 마지막날인 2일 모두 이 후보와 동행하며 ‘안방 이변’을 막기 위한 총력전을 펼쳤다.
부산 북갑에 출마한 하정우 후보는 이재명 대통령의 잔류 요청도 마다하고 출마 깃발을 꽂았다. 정 대표가 삼고초려해 발탁 공천하는 모양새를 연출했다. 하 후보가 패배하면 지도부의 인재 영입 전략 책임론과 부산·경남(PK) 지역 확장성에 대한 비판이 제기될 수 있다.
민주당은 중도층 표심을 핵심 포인트로 꼽고 있다. 여야가 각각 ‘내란 심판론’ ‘정권 견제론’을 내세우며 지지층 결집에 주력한 만큼 중도의 결정력이 그 어느 때보다 커진 상황이다. 서울을 비롯한 6~8곳 접전 지역 승패도 결국 이들의 선택에 의해 갈릴 것이라는 분석이다. 여권 승리 시 이재명정부의 중도 확장 전략이 날개를 달 전망이다. 패배한다면 여당의 강성 일변도 정책 노선 수정이 불가피하다.
민주당과의 합당 논의, 범여권 단일화 요청을 뒤로하고 조국 조국혁신당 후보(평택을)가 자력 생환한다면 정 대표는 김용남 후보 공천 실패와 진보 진영 분열 책임론에 맞닥뜨릴 수 있다. 혁신당과의 합당 논의 재추진 시 양당 간 갈등이 격화될 가능성도 크다.
야권 관전 포인트
① 서울시장 5선 오세훈, 단숨에 대선주자
② 한동훈 국회 입성시 보수 주도권 쟁탈전
③ 대구시장 내주면 장동혁 책임론 못 피해
① 서울시장 5선 오세훈, 단숨에 대선주자
② 한동훈 국회 입성시 보수 주도권 쟁탈전
③ 대구시장 내주면 장동혁 책임론 못 피해
보수 진영에 있어 6·3 지방선거는 2024년 총선과 2025년 대선 참패로 무너진 정치적 기반을 재건할 수 있을지 판가름할 분수령으로 평가받는다. 헌정사 최초 5선 서울시장 탄생, 한동훈 무소속 후보의 국회 입성, 보수 심장인 대구 수성 여부가 최대 관전포인트다.
오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 승리 시 단숨에 보수 선두주자로 등극하게 된다. 특히 서울시장은 광역단체장 중 유일하게 국무회의에 참석해 정권 견제의 최후 보루로 자리매김할 수 있다. 오 후보도 “당선되면 국무회의장에서 서울 시민을 대신해 무거운 민심을 쏟아내겠다”고 약속했다. 여권 주도 판세 속에서 살아돌아온 만큼 차기 대선주자로서의 입지도 굳힐 전망이다. 당 노선 문제를 두고 갈등을 빚어온 장동혁 대표의 대항마로 부상할 여지도 있다. 일각에선 패배 시 당권 도전 관측도 나오나 강성 당원 영향력이 큰 탓에 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세하다.
한 후보의 생환 여부도 초미의 관심사다. 한 후보의 국회 입성은 단순한 의석수 한 자리 의미를 넘어 보수진영 권력 구도에 막대한 영향을 미칠 요소로 평가된다. 한 후보가 보수 재건을 기치로 내걸면서 부산 북갑은 보수의 미래를 다투는 전장이 됐다. 한 후보 당선 시 강성보수 진영을 대표하는 장 대표와의 일전은 불가피하다. 국민의힘 내부에선 한 후보 복당 문제를 두고 계파 간 갈등이 재점화할 가능성이 크다. 이는 차기 원내대표 선거에도 영향을 미칠 것으로 관측된다. 낙선할 경우 한동안 정치적 재기는 어려워질 수 있다.
한 후보와 국민의힘 지도부는 선거 하루 전인 2일까지도 날선 신경전을 이어갔다. 송언석 공동선거대책위원장은 “이번 선거에서 선거판을 혼탁하게 만드는 공직선거법 위반 사례가 유독 많다”며 “한 후보는 유사 불법 선거사무소를 운영했다는 의혹에 더해 (지지자들의) 조직적 위장전입 의혹까지 제기됐다. 수사기관의 신속하고 엄정한 수사가 필요하다”고 밝혔다. 한 후보는 이에 “북구의 현실과 정반대인 어처구니없는 주장”이라며 “더불어민주당의 흑색선전에 일부 국민의힘 당권파도 합세하고 있다”고 비판했다.
선거운동 기간 내내 초접전 양상으로 흐른 대구시장 선거는 여야 모두의 최대 관심사다. 김부겸 민주당 후보 손을 들어줄 경우 국민의힘 당내 위기감은 극한으로 치달을 전망이다. 대구를 내주면 장 대표는 전체 선거 결과와 관계없이 책임론을 피하기 어렵다. 다만 민주당의 조작기소 특검법 발의와 박근혜 전 대통령 등판을 계기로 보수층 결집 기류가 확연해 내부적으론 한숨을 돌린 분위기다. 장 대표가 지선 승패 기준점으로 삼은 탓에 서울·부산시장 결과에도 관심이 집중된다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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