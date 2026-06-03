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6월 3일 ‘1조2455억원’짜리 투표

입력:2026-06-03 02:04
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투표소·투표용지·인건비 등 비용
정당에도 보전경비… 이중 지급 논란

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6·3 지방선거에는 1조2455억원에 달하는 국민 세금이 투입될 전망이다. 한 표를 행사하기 위해 방문하는 투표소, 여러 장의 투표용지, 현장에서 관리·감독을 하는 인력에게 주어지는 인건비 등에 쓰이는 비용이다. 당선되지 않더라도 득표율이 10%를 넘은 후보자들에게는 5300억원 넘는 보전금도 지원된다.

2일 중앙선거관리위원회(선관위)에 따르면 이날 치러지는 지방선거 예산은 총 1조2454억8400만원이다. 국비 132억8000만원, 지방비 1조2322억400만원으로 국비는 전체 예산의 1.1% 수준이다.

이번 선거 예산 중 가장 큰 비용이 드는 항목은 단연 보전경비다. 전체 예산의 42.6%에 달하는 5304억5300만원이 책정됐다. 보전경비는 선거 후 선관위가 정한 규정(득표율 15% 이상 전액, 10~15% 절반)에 부합하는 후보자 개인에게 지자체가 돌려주는 돈이다.


정당의 ‘이중 보전 논란’은 이번 선거에서도 이어질 전망이다. 선거 전에는 중앙정부 예산으로 수백억원의 보조금을, 선거 후에는 보전경비를 받는다. 민주주의의 꽃으로 불리는 선거에서 공정하게 선거운동을 할 수 있도록 기회를 보장하자는 취지지만 이중으로 지급되는 게 합당한지에 대해서는 논란이 끊이지 않는다. 올해 정당에 배분되는 선거보조금 등은 약 623억6470만원에 달한다.

선거 전반의 행정 운영에는 761억4600만원이 투입된다. 여기에는 선관위 위원 수당 및 회의비, 본투표 용지 인쇄·수송비, 선거종합상황실 설치·운영비 등이 포함된다. 사전투표 관리 비용으로는 1106억2300만원이 소요된다. 이 중 국비도 65억3100만원 포함돼 다른 항목 대비 국고 투입량이 가장 많다. 사전투표는 전국 어디서나 유권자 확인 후 즉석에서 투표용지를 출력해야 하는 특성이 있다. 전국 사전투표소를 하나로 묶는 통합선거인명부 전산망 등 지방자치단체 단독으로 할 수 없는 국가 단위의 행정 인프라에는 정부도 국고를 상대적으로 많이 매칭한다.

본투표와 개표 업무에는 1826억1300만원이 투입된다. 학교 체육관, 주민센터, 공공기관 강당 등을 투표장으로 빌리는 데 지불하는 비용, 투표 마감 직후 투표함을 개표소까지 경찰 호송하에 옮기는 운반비와 차량 임차료, 투표관리 인력 수당 등이 이 예산에서 빠져나간다.


소송경비에도 국고 1000만원을 포함해 총 130억1800만원이 지원된다. 선거 결과나 과정에 불복해 제기되는 법적 분쟁을 해결하고, 선거와 관련된 각종 소송을 벌이는 데 필요한 사후 법적 비용들에 책정된 예산이다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

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