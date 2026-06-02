세척공정 위험 과소 평가… 전문가 “정전기 원인 가능성”

로켓 추진제 제조 공구 세척 중 폭발

“잔류물질 인근 점화원 있었을 수도”

보안시설 분류 사고 원인 파악 장애

안전 관리·감독 면죄부 작용 지적도

경찰 및 소방 관계자들이 2일 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고에 대한 합동감식을 위해 사고 현장으로 이동하고 있다. 한화에어로스페이스는 이번 사고로 노동자 5명이 사망하는 등 중대재해가 발생함에 따라 사업장의 일부 생산을 중단했다고 이날 공시했다. 뉴시스

한화에어로스페이스 대전사업장에서 로켓 추진제 제조 과정에 사용된 공구 세척 도중 발생한 폭발 사고와 관련해 전문가들은 “위험도가 상대적으로 낮다고 여겨지는 세척 공정에서 대형 폭발을 일으킨 점화원이 무엇인지 주목해야 한다”고 입을 모았다.



군용 미사일 등에 탑재되는 고체 추진제를 다루는 작업은 방산업계에서도 고위험 공정으로 분류된다. 하지만 한화에어로스페이스는 사고 전까지 세척 공정에 대한 위험성을 과소평가한 것으로 보인다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 2일 대전 유성구청 브리핑에서 “화약은 물에 약하고 슬러지(진흙) 상태에서 물과 접촉하면 물에 녹는 성질이 있다”며 “(세척 공정이) 안전하다고 생각했는데 (아니었다)”라고 설명했다.



전문가들은 세척 중 잔류 물질 인근에 점화원이 있었을 경우 대형 폭발이 발생할 수 있다고 분석했다. 함승희 서울시립대 소방방재학과 교수는 “고체 추진제에는 일반적으로 산화제와 분말 알루미늄 등이 포함된다”며 “잔류 추진제를 제거하는 과정에서 물리적 마찰 등으로 인한 폭발 연소 위험이 있을 수 있고, 일부 알칼리성 세척제는 알루미늄과 반응해 수소가 발생하는 등 화학반응 가능성도 존재한다”고 말했다.



점화원으로는 세척 과정에서 발생한 정전기나 마찰, 전기 스파크(불꽃) 등이 거론된다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 “기구에 묻어 있던 추진제 중 물이 닿지 않은 부분에 정전기 등이 작용했을 수 있다”고 지적했다. 한화에어로스페이스 측은 이와 관련해 “작업자들이 손목에 정전기 예방 밴드를 차서 접지 라인을 통해 정전기 방지 작업을 했다”며 “작업장이 습해 정전기가 없으리라 생각했지만 외부 날씨나 기온에 의해 달라질 수 있는지도 살펴볼 것”이라고 설명했다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “공정 과정에서 금속 공구나 고압 분사로 인한 마찰, 전기설비 스위치의 스파크 등이 발생했는지도 조사해야 한다”고 말했다.



사고가 난 대전사업장이 ‘국가보안시설’로 분류돼 추진제나 세척용제 성분이 공개되지 않은 점이 사고 원인 파악을 어렵게 한다는 지적도 제기된다. 2018년 대전사업장에서 발생한 폭발사고 직후 이뤄진 고용노동부 특별근로감독 결과 무려 486건의 법 위반 사항이 적발됐다. 염건웅 유원대 경찰소방행정학부 교수는 “이는 일반 사업장에선 상상할 수 없는 수치”라며 “보안시설이라는 점이 안전 관리·감독의 면죄부로 작용하고 있다”고 지적했다.







이찬희 이주은 기자, 대전=전희진 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한화에어로스페이스 대전사업장에서 로켓 추진제 제조 과정에 사용된 공구 세척 도중 발생한 폭발 사고와 관련해 전문가들은 “위험도가 상대적으로 낮다고 여겨지는 세척 공정에서 대형 폭발을 일으킨 점화원이 무엇인지 주목해야 한다”고 입을 모았다.군용 미사일 등에 탑재되는 고체 추진제를 다루는 작업은 방산업계에서도 고위험 공정으로 분류된다. 하지만 한화에어로스페이스는 사고 전까지 세척 공정에 대한 위험성을 과소평가한 것으로 보인다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 2일 대전 유성구청 브리핑에서 “화약은 물에 약하고 슬러지(진흙) 상태에서 물과 접촉하면 물에 녹는 성질이 있다”며 “(세척 공정이) 안전하다고 생각했는데 (아니었다)”라고 설명했다.전문가들은 세척 중 잔류 물질 인근에 점화원이 있었을 경우 대형 폭발이 발생할 수 있다고 분석했다. 함승희 서울시립대 소방방재학과 교수는 “고체 추진제에는 일반적으로 산화제와 분말 알루미늄 등이 포함된다”며 “잔류 추진제를 제거하는 과정에서 물리적 마찰 등으로 인한 폭발 연소 위험이 있을 수 있고, 일부 알칼리성 세척제는 알루미늄과 반응해 수소가 발생하는 등 화학반응 가능성도 존재한다”고 말했다.점화원으로는 세척 과정에서 발생한 정전기나 마찰, 전기 스파크(불꽃) 등이 거론된다. 이덕환 서강대 화학과 명예교수는 “기구에 묻어 있던 추진제 중 물이 닿지 않은 부분에 정전기 등이 작용했을 수 있다”고 지적했다. 한화에어로스페이스 측은 이와 관련해 “작업자들이 손목에 정전기 예방 밴드를 차서 접지 라인을 통해 정전기 방지 작업을 했다”며 “작업장이 습해 정전기가 없으리라 생각했지만 외부 날씨나 기온에 의해 달라질 수 있는지도 살펴볼 것”이라고 설명했다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “공정 과정에서 금속 공구나 고압 분사로 인한 마찰, 전기설비 스위치의 스파크 등이 발생했는지도 조사해야 한다”고 말했다.사고가 난 대전사업장이 ‘국가보안시설’로 분류돼 추진제나 세척용제 성분이 공개되지 않은 점이 사고 원인 파악을 어렵게 한다는 지적도 제기된다. 2018년 대전사업장에서 발생한 폭발사고 직후 이뤄진 고용노동부 특별근로감독 결과 무려 486건의 법 위반 사항이 적발됐다. 염건웅 유원대 경찰소방행정학부 교수는 “이는 일반 사업장에선 상상할 수 없는 수치”라며 “보안시설이라는 점이 안전 관리·감독의 면죄부로 작용하고 있다”고 지적했다.현행 제도상 세척 공정에 대한 세부 기준이 미흡하다는 지적도 나온다. 함 교수는 “미국은 산업안전보건청(OSHA)이 세척 공정 위험도 평가와 관리 기준을 운영하지만 국내는 사업장의 자율 관리에 맡기는 수준”이라며 “세척 공정의 방재 시스템은 산업안전보건법의 공정안전관리 의무가 유일하지만 세척 방식이나 세척제와의 반응성을 구체적으로 규정한 기준은 사실상 없다”고 지적했다.이찬희 이주은 기자, 대전=전희진 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지