“美 국방부, 2.8조로 한·일서 군함 일부 건조 검토”
한화·HD현대, 미쓰비시·가와사키 거론
美 의회 “자국 산업 타격” 반발 변수
미국 국방부가 한국, 일본 등 동맹국으로부터 군함을 구매하는 비용을 내년도 예산안에 담았다는 보도가 나왔다. 군함 일부 생산을 동맹국 기업이 맡고 미국 방산업체가 이를 통합하는 방식을 염두에 둔 것으로 알려졌다.
미 군사 전문매체 브레이킹디펜스는 지난달 29일(현지시간) 백악관 관리예산국(OMB) 관계자를 인용해 국방부가 요청한 18억5000만 달러(약 2조8046억원) 예산이 한국이나 일본으로부터 군함을 조달하는 데 사용될 수 있다고 보도했다.
미 국방부가 지난 4월 공개한 내년도 예산안 개요에는 ‘첨단 조선 산업기지와 미래 선박 실험(Advanced Shipbuil ding Industrial Base and Future Ship Experimental)’ 프로그램이 담겼다. 국방부는 동맹국의 선박 건조능력을 조사하기 위한 해군 연구개발자금이라고 프로그램을 설명했다. 하지만 OMB 관계자는 “18억5000만 달러를 연구비로 쓰는 사람은 아무도 없다”며 “그 자금은 자산(군함) 조달을 위해 마련된 것”이라고 매체에 말했다. 그러면서 “제조사에 따라 그 금액은 호위함 1척 구매에 충분한 액수”라고 덧붙였다.
미 행정부는 해군 함정 건조와 관련해 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등 한국 기업뿐만 아니라 미쓰비시중공업, 가와사키중공업, 재팬마린유나이티드(JMU) 등 일본 기업과도 논의 중인 것으로 알려졌다. 미국 내 조선소에 투자한 동맹국 업체가 미국 밖에서 일부 선박을 먼저 건조하고 이후 수년에 걸쳐 계약의 잔여 물량을 미국 내에서 작업하는 방식인 것으로 전해졌다.
다만 미국 조선업계를 보호하려는 의회가 향후 예산 편성의 변수다. 일부 의원은 미국 밖에서 미군 전함이나 부품 생산에 자금 투입을 금지하는 내용을 담은 국방수권법(NDAA) 수정안 발의를 계획 중이다. 한 의회 보좌관은 “지금 당장 해외에서 (선박 건조를) 시작해야 한다고 말하는 것은 분명 시기상조”라며 “(국내 주요) 기업보다 공급망 자체와 중소 하청업체들에 더 큰 타격을 줄 것”이라고 해당 매체에 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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