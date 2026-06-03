“완전히 새로운 건 없어… 혁신은 소비자 흐름 올라타는 것”
개리 데이비스 AMBS 명예교수
“앞으로 성공할 사업은 완전히 새로운 것이 아니라 이미 존재하는 트렌드 위에 올라탄 사업일 가능성이 큽니다.”
지난달 29일 서울 강남구에서 만난 개리 데이비스 맨체스터비즈니스스쿨(AMBS) 명예교수는 국민일보와 만나 “What’s Really New?(무엇이 정말 새로운 것인가)”를 화두로 혁신의 의미를 되짚었다.
테스코(Tesco) 후원 석좌교수를 지내고 마즈(Mars) 등 글로벌 기업 자문을 맡아온 그는 “유통·커머스에서의 혁신은 무에서 유를 창출하거나 엄청나게 창조적인 변화라기보다 소비자 니즈와 사회적 흐름을 기반으로 한 응용과 변주, 효율화의 과정”이라고 말했다.
데이비스 교수는 전기차와 구글 글래스를 대표적인 사례로 들었다. 전기차는 1881년에 등장한 오래된 기술이지만 최근 환경 보호라는 시대적 흐름과 맞물리며 성장했다. 그는 “일론 머스크는 단순히 새로운 기술에 베팅한 게 아니라, 환경문제와 지속가능성에 대한 소비자 인식이 강해지고 있는 큰 흐름을 읽었던 것”이라고 말했다. 반면 구글 글래스는 뛰어난 기술력에도 소비자 욕구와 연결되는 기저 트렌드를 찾지 못해 대중화에 실패했다.
그는 이 같은 맥락에서 한국의 퀵커머스에 주목했다. 데이비스 교수에 따르면 현대 소비자들은 ‘돈은 많지만(Money Rich), 시간은 부족한(Time Poor)’ 세대다. 도시화와 장시간 통근, 정보 과잉 속에서 시간의 가치가 높아지면서 소비자들이 이제는 돈을 내고 시간을 사고 있다는 분석이다.
배달의민족이 2019년부터 운영해온 B마트는 그가 꼽은 대표 사례다. 팬데믹 이전부터 다크스토어 기반 즉시배송 모델을 도입해 소비자의 시간 절약 수요를 효과적으로 공략했다는 평가다. 그는 “전 세계 분석가들이 한국 퀵커머스 시장이 글로벌 시장에 미칠 영향을 예의주시하고 있다”고 말했다.
반면 소비자 특성을 간과한 혁신은 실패로 이어질 수 있다고 지적했다. 과거 테스코가 한국에서 ‘원스톱 쇼핑’을 이식하려다 고전한 사례를 언급하며 “주1회 크게 장을 보는 영국과 달리 한국인들은 더 자주, 지역 기반으로 장을 본다”며 “소비자가 받아들일 의사가 없는 것을 기업이 강요할 수는 없다”고 말했다.
퀵커머스의 수익성과 노동환경 논란에 대해서는 유럽 저비용항공사 라이언에어를 예로 들며 “저렴한 가격과 편의성이라는 확실한 가치가 유지되는 한 수요는 이어질 것”이라고 진단했다. 다만 동시에 기업의 핵심 자산인 ‘평판’을 놓쳐서는 안 된다고 강조했다.
글·사진=신주은 기자 june@kmib.co.kr
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