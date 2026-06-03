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반도체 잔치에 은행주는 ‘찬밥’… 주주환원율 따져야

입력:2026-06-03 00:15
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역대 최대 실적·높은 배당 매력에도
우리금융 6.6%·IBK기업은 -1.9%
주주환원율 50% 넘는 대형주 보유


올해 들어 코스피가 배 이상 뛰었지만 은행주는 17% 상승하는 데 그쳤다. 실적은 사상 최대에 가깝고 배당 매력도 큰데 주가가 시장을 따라가지 못하고 있다.

2일 한국거래소에 따르면 이날 KRX 은행 지수는 1521.72로 지난 1월 2일 1303.78 대비 217.94포인트(16.7%) 상승했다. 이 기간 코스피는 4309.63에서 8801.49로 4491.86포인트(104.2%) 급등했다. 은행주 상승률은 코스피의 6분의 1 수준에 불과하다. KB금융지주(27%)와 신한금융(25.8%), 하나금융(25.3%)은 20% 이상 상승했지만 우리금융(6.6%)과 카카오뱅크(0.5%) 등은 지지부진했다. IBK기업은행(-1.9%)과 JB금융(-5.4%), 제주은행(-17.7%)은 오히려 하락했다.

은행주의 소외가 실적이 나빠서는 아니다. KB·신한·하나·우리 4대 금융 실적은 올해 1분기 5조3288억원의 합산 당기순이익을 냈다. 1년 전보다 8% 많다. 1분기 기준 역대 최대 수준이다. 4대 금융은 배당 성향을 확대하고 자사주 매입·소각을 이어가는 등 주주 환원도 늘리겠다고도 예고했다.


문제는 서사다. 지금 증시에서 스포트라이트를 받는 종목은 인공지능(AI)과 반도체, 전력 인프라, 방산처럼 이익 규모가 큰 폭으로 커질 만한 성장주다. 은행주가 배당을 많이 준다는 얘기도 새롭지 않다. KB·신한금융은 지난해 말 총주주환원율 50% 선을 이미 넘겼고 하나금융도 46.8%까지 올라온 상황이다. 정부 정책에 따라 은행은 최근 중견·중소기업에 더 많은 자금을 공급하고 있는데 이는 위험가중자산을 늘려 핵심 건전성 지표인 보통주자본(CET1)비율을 훼손할 우려가 있다.

은행주 투자자는 선택의 기로에 섰다. 코스피 상승률을 따라잡을 목적으로 샀다면 기대감을 낮춰야 한다는 분석이다. 배당금 등 부가 수입을 얻을 목적이라면 각 은행주의 자기자본이익률(ROE) 등 지표를 보고 포트폴리오를 조정할 필요가 있다. 김인 BNK투자증권 은행 담당 연구원은 “ROE가 얼마나 높으냐가 배당의 핵심”이라면서 “이익 규모가 크고 총주주환원율이 50% 이상으로 높은 대형 은행주를 보유하는 편이 낫다”고 말했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr


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