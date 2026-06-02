한화에어로 대전사업장 일부 생산 중단
천무·L-SAM 생산… 전체 매출 5%
“수습 총력… 생산 재개 시점 불투명”
폭발 사고로 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 운영이 일부 중단됐다. 한화는 그룹 차원에서 사고 원인 규명과 재발 방지 대책을 마련하는 등 사태 수습에 총력을 기울인다는 방침이다.
한화에어로스페이스는 대전지방고용노동청으로부터 대전사업장에 대한 부분 작업중지 명령을 통보받아 일부 생산을 중단했다고 2일 공시했다. 이번 명령은 산업안전보건법 시행규칙 제3조 사망자 1명 이상 등 중대재해 발생으로 인한 조치다.
가동 재개 시점은 불투명하다. 한화에어로스페이스 관계자는 “언제까지 작업 중지가 이뤄질지는 알 수 없다”며 “생산 재개 일정이 결정되는 대로 재공시할 예정”이라고 밝혔다.
이에 따라 사업 차질은 불가피해 보인다. 해당 사업장은 국방과학연구소(ADD)의 추진체 생산시설을 한화그룹이 1987년 인수해 운영해 온 곳이다. 미사일 추진 기관과 전술 유도무기를 개발·생산하는 핵심 거점으로 꼽힌다.
다연장로켓 천무와 장거리 지대공 유도무기 L-SAM 등이 대전사업장에서 만들어지는 것으로 알려져 있다. 천무는 에스토니아, 노르웨이 등 유럽 주요국과 대규모 공급 계약을 맺은 방산 핵심 수출 품목이다. 대전사업장의 지난해 매출은 약 1조3189억원으로 한화에어로스페이스 전체 매출액(26조7029억원)의 4.94%에 해당한다.
한화에어로스페이스는 공장 조기 가동보다는 철저한 사고 원인 규명에 집중하는 동시에 전 사업장 대상 특별 안전교육 실시, 재발 방지 대책 마련 등에 만전을 기한다는 방침이다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 내부 공지문을 통해 “이번 사고의 원인을 투명하고 철저하게 밝혀내야 한다”며 “경찰과 고용노동부 등 관계 기관의 조사에도 적극 참여하고 협조해 달라”고 당부했다. 이어 “저를 포함한 경영진 모두는 이번 사고를 뼈아픈 교훈으로 삼아 안전한 작업 환경을 만들고, 회사가 위기를 극복하고 더 단단하면서 안전한 조직이 될 수 있도록 만들겠다”고 말했다.
한화는 그룹 차원의 특별대응 태스크포스(TF)를 가동해 사고 수습에도 부심하고 있다. 여승주 한화그룹 부회장이 이끄는 TF는 현장 대응과 그룹 차원의 지원 체계를 이원화했다. 한화에어로스페이스 경영진은 유가족 지원과 사고 원인 조사 현장 수습을 담당하고, 그룹은 지원 대책을 마련한다. 최우선 과제는 희생된 직원들에 대한 예우와 유가족 지원, 부상자 치료다. TF는 유사 사고 방지를 위한 안전 대책도 마련할 방침이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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