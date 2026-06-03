3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다

삼전닉스 성과급에 집값도 들썩



“SK 직원들 작년 연말부터 움직여”

성과급 지급된 2월 이후부터 급등

벌써 매물 가뭄… 전·월세도 폭등

규제지역 묶이면 가격조정 전망도

연합뉴스

경기도 화성시 동탄구 주상복합 아파트단지인 동탄역롯데캐슬은 이 지역 ‘리딩’ 단지로 꼽힌다. 동탄역이 코앞이고 지은 지 6년차인 신축 단지다. KB부동산에 따르면 이곳 39층의 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 7일 20억8000만원에 팔렸다. 3개월 전인 2월 10일 비슷한 층수인 38층 매물이 18억8000만원에 거래된 것과 비교하면 3개월만에 2억원 뛰었다.



동탄지역 아파트 값이 치솟고 있다. 최근 고액성과급으로 주목을 받은 삼성전자와 SK하이닉스 직원들의 주요 거주지로 알려진 곳이다. 2일 국민일보 취재를 종합하면 두 업체 직원뿐 아니라 추가 급등을 예상한 매수세력까지 손을 뻗치는 분위기다. 일부 단지에선 평균 성과급 수령분에 육박하는 금액만큼 아파트값이 뛰고 있다.



앞서 언급한 동탄역롯데캐슬은 매물 자체가 가뭄이다. KB부동산에 따르면 전체 940가구인 이 단지의 이날 오전 기준 매물은 전용 85㎡짜리 1개에 불과했다. 22억5000만원 호가다. 임대 매물도 같은 면적에 보증금 5억원에 월세 200만원짜리 1건, 보증금 3억원에 월세 200만원짜리 전용면적 66㎡ 1건 등 총 2건이 전부다.



이 주변은 삼성전자뿐 아니라 SK하이닉스 직원들도 다수 거주하는 것으로 알려져있다. SK하이닉스 직원도 본사가 있는 경기도 이천보단 인프라가 잘 갖춰진 동탄이나 용인 수지에서 살 곳을 알아본다. 인근 동탄역윤대장부동산 윤기원 대표는 “SK하이닉스 직원들은 (성과급이 예상되던) 연말부터 움직였다”면서 “성과급 발표가 나면서 완전한 불장이 됐다”고 전했다.



이곳 가격 급등 경향은 최근 극적으로 드러난다. 국민일보가 이날 동탄구의 올해 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 분석한 결과 SK하이닉스 성과급 지급시기로 추정되는 2월 이후를 변곡점으로 동탄역 역세권 아파트 가격에 급등세가 나타났다.





동탄역반도유보라아이비파크 6단지 전용면적 84㎡ 매물은 2월 중순 이전까지만 해도 11억4000만원에 팔렸다. 그러나 지난달 9일에는 단숨에 가격이 뛰어 13억2500만원에 거래됐다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지도 같은 평수가 2월 말 12억9000만원에 팔렸지만 3월에 접어들자 14억8000만원에 거래됐다. 4월 20일 실거래가는 15억원까지 뛰었다.



전세가도 폭증했다. 시범반도유보라아이비파크 4단지 전용면적 96㎡도 1월 6억8250만원에 거래됐으나 이달 1일에 7억7000만원에 전세가 체결됐다. 월세 역시 중소형 평형인 동탄역롯데캐슬 전용면적 65㎡가 보증금 1억원, 월세 250만원에 계약되는 등 고액월세화 경향이 관찰됐다.



SK하이닉스 직원들에게 주어진 성과급은 평균 5~6억원으로 추정된다. 이 경우 세금 등을 제하고 나면 실수령액은 대략 2~3억원 내외다. 동탄구 역세권 아파트의 상반기 가격 상승분과 비슷한 격차다. 지난달 말 삼성전자 성과급 합의가 이뤄진만큼 매수세가 추가로 닥칠 가능성도 있다.





부동산 플랫폼 아실에 따르면 올해 2월초까지 6600건에 육박하던 동탄구 아파트 매물은 하이닉스 성과급이 지급된 것으로 추정되는 2월 중순 이후 빠르게 소진되며 2일 기준 4209건까지 쪼그라들었다. 현지에선 가격이 더 오를 것을 예상해 내놨던 매물을 거둬들이는 집주인도 다수로 알려졌다.



다만 집값이 반도체 호황 내내 오르기만 할지는 알 수 없다. 양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “현재 동탄구 상황은 반도체 호황과 비규제지역이라는 변수가 맞물린 결과”라고 설명했다. 그는 “향후 규제지역으로 묶인다면 투자수요가 빠지면서 가격조정이 이뤄지고 서울 강동 등으로 수요가 이동할 수 있다”고 덧붙였다.



오름세가 지속되더라도 역세권에 국한될 가능성이 크다. 양 위원은 “과거엔 호재 시 지역 전체가 올랐지만 최근엔 철저히 역세권 대장주 아파트 위주로 오른다. 동탄도 마찬가지”라고 분석했다. 한국도시연구소가 최근 펴낸 ‘전국 실거래가 분석보고서’에 따르면 실제 올해 1분기 서울 아파트 평균 거래가는 12% 내렸지만 17개 자치구의 거래량 수위 단지는 신고가를 썼다. 동탄구 역시 비슷한 흐름을 타고 있다는 분석이다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기도 화성시 동탄구 주상복합 아파트단지인 동탄역롯데캐슬은 이 지역 ‘리딩’ 단지로 꼽힌다. 동탄역이 코앞이고 지은 지 6년차인 신축 단지다. KB부동산에 따르면 이곳 39층의 전용면적 84㎡ 매물은 지난달 7일 20억8000만원에 팔렸다. 3개월 전인 2월 10일 비슷한 층수인 38층 매물이 18억8000만원에 거래된 것과 비교하면 3개월만에 2억원 뛰었다.동탄지역 아파트 값이 치솟고 있다. 최근 고액성과급으로 주목을 받은 삼성전자와 SK하이닉스 직원들의 주요 거주지로 알려진 곳이다. 2일 국민일보 취재를 종합하면 두 업체 직원뿐 아니라 추가 급등을 예상한 매수세력까지 손을 뻗치는 분위기다. 일부 단지에선 평균 성과급 수령분에 육박하는 금액만큼 아파트값이 뛰고 있다.앞서 언급한 동탄역롯데캐슬은 매물 자체가 가뭄이다. KB부동산에 따르면 전체 940가구인 이 단지의 이날 오전 기준 매물은 전용 85㎡짜리 1개에 불과했다. 22억5000만원 호가다. 임대 매물도 같은 면적에 보증금 5억원에 월세 200만원짜리 1건, 보증금 3억원에 월세 200만원짜리 전용면적 66㎡ 1건 등 총 2건이 전부다.이 주변은 삼성전자뿐 아니라 SK하이닉스 직원들도 다수 거주하는 것으로 알려져있다. SK하이닉스 직원도 본사가 있는 경기도 이천보단 인프라가 잘 갖춰진 동탄이나 용인 수지에서 살 곳을 알아본다. 인근 동탄역윤대장부동산 윤기원 대표는 “SK하이닉스 직원들은 (성과급이 예상되던) 연말부터 움직였다”면서 “성과급 발표가 나면서 완전한 불장이 됐다”고 전했다.이곳 가격 급등 경향은 최근 극적으로 드러난다. 국민일보가 이날 동탄구의 올해 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 분석한 결과 SK하이닉스 성과급 지급시기로 추정되는 2월 이후를 변곡점으로 동탄역 역세권 아파트 가격에 급등세가 나타났다.동탄역반도유보라아이비파크 6단지 전용면적 84㎡ 매물은 2월 중순 이전까지만 해도 11억4000만원에 팔렸다. 그러나 지난달 9일에는 단숨에 가격이 뛰어 13억2500만원에 거래됐다. 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지도 같은 평수가 2월 말 12억9000만원에 팔렸지만 3월에 접어들자 14억8000만원에 거래됐다. 4월 20일 실거래가는 15억원까지 뛰었다.전세가도 폭증했다. 시범반도유보라아이비파크 4단지 전용면적 96㎡도 1월 6억8250만원에 거래됐으나 이달 1일에 7억7000만원에 전세가 체결됐다. 월세 역시 중소형 평형인 동탄역롯데캐슬 전용면적 65㎡가 보증금 1억원, 월세 250만원에 계약되는 등 고액월세화 경향이 관찰됐다.SK하이닉스 직원들에게 주어진 성과급은 평균 5~6억원으로 추정된다. 이 경우 세금 등을 제하고 나면 실수령액은 대략 2~3억원 내외다. 동탄구 역세권 아파트의 상반기 가격 상승분과 비슷한 격차다. 지난달 말 삼성전자 성과급 합의가 이뤄진만큼 매수세가 추가로 닥칠 가능성도 있다.부동산 플랫폼 아실에 따르면 올해 2월초까지 6600건에 육박하던 동탄구 아파트 매물은 하이닉스 성과급이 지급된 것으로 추정되는 2월 중순 이후 빠르게 소진되며 2일 기준 4209건까지 쪼그라들었다. 현지에선 가격이 더 오를 것을 예상해 내놨던 매물을 거둬들이는 집주인도 다수로 알려졌다.다만 집값이 반도체 호황 내내 오르기만 할지는 알 수 없다. 양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “현재 동탄구 상황은 반도체 호황과 비규제지역이라는 변수가 맞물린 결과”라고 설명했다. 그는 “향후 규제지역으로 묶인다면 투자수요가 빠지면서 가격조정이 이뤄지고 서울 강동 등으로 수요가 이동할 수 있다”고 덧붙였다.오름세가 지속되더라도 역세권에 국한될 가능성이 크다. 양 위원은 “과거엔 호재 시 지역 전체가 올랐지만 최근엔 철저히 역세권 대장주 아파트 위주로 오른다. 동탄도 마찬가지”라고 분석했다. 한국도시연구소가 최근 펴낸 ‘전국 실거래가 분석보고서’에 따르면 실제 올해 1분기 서울 아파트 평균 거래가는 12% 내렸지만 17개 자치구의 거래량 수위 단지는 신고가를 썼다. 동탄구 역시 비슷한 흐름을 타고 있다는 분석이다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지