메모리값 폭등에 액션캠 강자 ‘고프로’ 휘청… 반도체 호황 그늘

1분기 매출 26% 감소… 파산 위기

D램 1년여간 14배 올라 ‘원가 부담’

가전 등 완제품 업체 줄줄이 타격



인공지능(AI) 열풍이 몰고 온 메모리 반도체 가격 폭등으로 액션 카메라 시장 개척자 ‘고프로’가 파산 위기에 놓였다. 반도체 대호황 속에서 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등 메모리 ‘빅3’는 사상 최대 실적 행진을 이어가고 있지만, 그 뒤에서 카메라·스마트폰·가전·게임기 등 완제품 제조사들은 원가 부담에 신음하며 희비가 극명히 엇갈리고 있다.



1일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 고프로는 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 “계속기업으로서의 존속 가능성에 상당한 의문이 있다”며 채무 불이행을 막기 위한 신규 자금 조달을 모색하고 재무제표 수정안을 제출할 예정이라고 밝혔다. 회사는 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 26% 감소했으며 대출 계약 조건을 준수하지 못해 채권단으로부터 예외적인 면제 조치를 받았다고 공시했었다.





고프로가 몰락한 배경에는 메모리 가격 급등이 자리한다. 메모리 업체들이 생산능력을 AI 서버용 제품에 집중하면서 범용 D램과 낸드플래시 공급이 빠르게 줄어들었고, 가격은 치솟았다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 지난달 기준 PC용 D램 범용 제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래 가격은 20달러를 기록했다. 지난해 1월 1.4달러에서 14배가량 폭등한 것이다. 메모리카드·USB용 낸드 플래시 범용 제품(128Gb 16Gx8 MLC) 가격은 26.5달러로 지난해 1월보다 약 12배 뛰었다.



일부 업체들은 제품 가격 인상으로 돌파구를 찾지만, 원가 상승분을 소비자에게 모두 전가할 수도 없는 상황이다. 고프로는 지난 4월 반도체 공급업체로부터 메모리 공급 축소 계획을 통보받아 카메라 판매량 자체가 감소할 것이라고도 밝혔다. 여기에 중국 업체들의 액션캠 시장 진출까지 더해지며 악화일로를 걷게 됐다.



문제는 완제품 제조사 전반에 이런 흐름이 나타나고 있다는 점이다. 대표적으로 스마트폰 시장이 큰 타격을 입었다. 시장조사업체 IDC는 올해 전 세계 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 13.9% 줄어든 10억9000만대를 기록할 것으로 예상했다. 중국 샤오미는 1분기 매출이 전년 동기 대비 10.9% 감소하며 3년 만에 처음으로 역성장을 기록했다. IDC는 “저가형 제품군과 신흥 시장에 집중된 안드로이드 브랜드들이 시장에서 철수하는 경우도 발생할 것”이라고 전망했다.







양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 인공지능(AI) 열풍이 몰고 온 메모리 반도체 가격 폭등으로 액션 카메라 시장 개척자 ‘고프로’가 파산 위기에 놓였다. 반도체 대호황 속에서 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등 메모리 ‘빅3’는 사상 최대 실적 행진을 이어가고 있지만, 그 뒤에서 카메라·스마트폰·가전·게임기 등 완제품 제조사들은 원가 부담에 신음하며 희비가 극명히 엇갈리고 있다.1일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 고프로는 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 “계속기업으로서의 존속 가능성에 상당한 의문이 있다”며 채무 불이행을 막기 위한 신규 자금 조달을 모색하고 재무제표 수정안을 제출할 예정이라고 밝혔다. 회사는 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 26% 감소했으며 대출 계약 조건을 준수하지 못해 채권단으로부터 예외적인 면제 조치를 받았다고 공시했었다.고프로가 몰락한 배경에는 메모리 가격 급등이 자리한다. 메모리 업체들이 생산능력을 AI 서버용 제품에 집중하면서 범용 D램과 낸드플래시 공급이 빠르게 줄어들었고, 가격은 치솟았다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 지난달 기준 PC용 D램 범용 제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정거래 가격은 20달러를 기록했다. 지난해 1월 1.4달러에서 14배가량 폭등한 것이다. 메모리카드·USB용 낸드 플래시 범용 제품(128Gb 16Gx8 MLC) 가격은 26.5달러로 지난해 1월보다 약 12배 뛰었다.일부 업체들은 제품 가격 인상으로 돌파구를 찾지만, 원가 상승분을 소비자에게 모두 전가할 수도 없는 상황이다. 고프로는 지난 4월 반도체 공급업체로부터 메모리 공급 축소 계획을 통보받아 카메라 판매량 자체가 감소할 것이라고도 밝혔다. 여기에 중국 업체들의 액션캠 시장 진출까지 더해지며 악화일로를 걷게 됐다.문제는 완제품 제조사 전반에 이런 흐름이 나타나고 있다는 점이다. 대표적으로 스마트폰 시장이 큰 타격을 입었다. 시장조사업체 IDC는 올해 전 세계 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 13.9% 줄어든 10억9000만대를 기록할 것으로 예상했다. 중국 샤오미는 1분기 매출이 전년 동기 대비 10.9% 감소하며 3년 만에 처음으로 역성장을 기록했다. IDC는 “저가형 제품군과 신흥 시장에 집중된 안드로이드 브랜드들이 시장에서 철수하는 경우도 발생할 것”이라고 전망했다.스마트폰 판매량 감소는 유기발광다이오드(OLED) 업체 피해로도 이어졌다. 유비리서치에 따르면 올해 1분기 전 세계 OLED 패널 업체들의 발광재료 구매액 전망치는 기존 29억1000만달러에서 12.8% 감소한 25억4000만달러로 하향 조정됐다. 송명섭 iM증권 연구원은 “PC 업체들이 보유한 저가 D램 재고는 1분기 내에 대부분 소진될 전망”이라며 “2분기 이후부터 PC 및 스마트폰 가격 인상 폭이 더욱 커질 가능성이 높다”고 설명했다.양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지