“챗GPT 심각한 위험 은폐”… 플로리다주 첫 소송
미국 플로리다주가 1일(현지시간) 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 운영사 오픈AI 와 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 상대로 소송을 제기했다. 미국에서 주정부가 오픈AI를 상대로 한 소송은 처음이다.
AP통신은 이날 소송 제기 사실을 전하며 “오픈AI가 심각한 위험성을 은폐한 채 챗GPT를 출시하고 공격적인 마케팅을 펼쳤다는 게 주정부의 주장”이라고 보도했다. 제임스 우스마이어 플로리다주 법무장관은 기자회견에서 오픈AI가 내부 안전 경고를 은폐하고 제품의 실제 위험성에 대해 사용자들을 기만했다고 주장했다. 내외부 안전 경고를 무시해 어린이를 위험에 노출시켰다고도 덧붙였다.
소장에는 2명이 숨지고 6명이 다친 플로리다주립대 총기 난사 사건과 사우스플로리다대 유학생 2명의 살인 사건이 포함됐다. 두 사건의 용의자들은 범행 계획 과정에서 챗GPT에 질문한 것으로 알려졌다. 주는 챗GPT가 부모의 실질적인 감독 없이 미성년자 데이터를 수집할 뿐 아니라 행동 중독과 인지적 피해도 유발한다고 강조했다. 오픈AI 는 성명에서 “챗GPT는 매일 수억명의 사람들이 합법적인 목적으로 사용하는 범용 도구”라며 “우리는 유해한 의도를 탐지하고 오용을 제한하기 위한 안전장치를 지속적으로 강화하고 있다”고 밝혔다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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