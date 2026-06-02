이화영 국민참여재판 시작… ‘박상용 징계’ 분수령 될 듯
수원지법서 8일부터 10일간 진행
朴, ‘술파티 위증’ 증인 출석 예정
수원지법에서 오는 8일부터 2주간 열릴 예정인 이화영 전 경기도 평화부지사의 국민참여재판이 박상용 인천지검 부부장검사를 대상으로 이뤄지는 징계 논의의 분수령이 될 것이란 분석이 나온다.
2일 법조계에 따르면 박 검사는 오는 16일 수원지법 형사11부(재판장 송병훈) 심리로 진행되는 이 전 부지사의 정치자금법 위반, 직권남용, 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 등 혐의 사건 공판에 증인으로 출석할 예정이다. 재판부는 오는 8일부터 19일까지 주말을 제외한 열흘간 국민참여재판을 진행할 계획이다.
박 검사는 이 전 부지사의 국회증언·감정법 위반 혐의(위증)와 관련해 증인으로 출석한다. 증인 선서를 거부했던 국회 ‘조작기소 국정조사 특별위원회’ 청문회 때와 달리 법정에서는 ‘위증 시 처벌을 감수하겠다’는 선서를 한 뒤 증언할 것으로 보인다. 박 검사 측은 “성실히 답변하겠다”는 입장이다.
법조계에서는 박 검사에 대한 감찰 및 징계를 진행 중인 법무부가 이번 국민참여재판 증언을 유의미하게 볼 것이란 분석이 나온다. 이 전 부지사의 위증 혐의는 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정을 놓고 불거진 박 검사의 ‘진술 회유 의혹’과 직결된다. 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회에서 열린 박 검사의 탄핵소추 청문회에 증인으로 나와 ‘연어·술 파티’를 통한 진술 회유가 있었다고 증언했는데, 수원지검은 지난해 3월 이를 위증으로 판단해 기소했다.
연어·술 파티 의혹은 구자현 검찰총장 대행이 지난달 12일 법무부에 제출한 징계청구서에는 징계 사유로 포함되지 않았다. 진술 회유 의혹이 실체가 있는 것으로 드러나면 법무부로서는 추가 징계 사유가 발생한 만큼 해임·면직 등 중징계 명분을 얻을 수 있다. 다만 대검찰청 감찰위원들은 앞선 징계 심의 과정에서 박 검사에게 연어·술 파티에 대한 질문은 하지 않았던 것으로 파악됐다. 한 법조계 관계자는 “이번 국민참여재판이 박 검사 징계의 ‘터닝포인트’가 될 가능성이 크다”고 말했다.
구자창 이서현 기자
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