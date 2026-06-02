연명의료 중단 결정 앞당긴다… ‘임종기 → 말기’ 논의 본격화
사전의향서 온라인 등록도 추진
정부가 연명의료 중단 결정을 임종기에 한정하지 않고 말기 환자 단계에서도 가능하도록 하는 논의를 본격화한다. 또 대면 작성만 가능했던 사전연명의료의향서를 온라인으로도 등록할 수 있도록 법령을 정비하기로 했다.
보건복지부는 2일 국가호스피스연명의료위원회를 열고 이런 내용의 ‘제2차 호스피스·연명의료 종합계획’을 확정했다. 이에 따라 현재 ‘임종기’로 한정된 연명의료 유보·중단 가능 시기를 ‘말기’로 앞당기는 방안을 국가생명윤리심의위원회를 통해 논의하게 된다. 의료계는 무의미한 연명의료를 중단하기 위한 결정 시기를 앞당겨 달라고 꾸준히 요구해 왔다.
환자가 연명의료계획서를 작성하는 시기 역시 현행 ‘말기’에서 ‘말기가 예견되는 시점’으로 개정한다. 환자가 의료진과 연명의료에 대해 적극적으로 상담할 수 있는 시점으로 앞당긴다는 의미다. 또 본인이 등록기관에 직접 방문해 대면으로만 사전연명의료의향서를 작성해야 하는 기존의 방식 대신 온라인으로도 등록하는 방안을 추진한다.
환자단체는 환자의 자기결정권을 존중하겠다는 정책 취지는 긍정적으로 평가했지만 구체적인 기준이 마련돼야 한다고 지적한다. 한국중증질환연합회는 이날 입장문에서 “무의미한 연명의료로 고통받는 환자의 고통을 줄이고 존엄한 마무리를 보장하겠다는 정부의 취지에는 공감한다”면서도 “법적·의료적 혼선이 우려된다”고 밝혔다. ‘말기 환자’에 대한 객관적이고 구체적인 의학적 판단 기준이 부족해 연명의료 중단 시점을 두고 의료진과 가족 간에 갈등이 발생할 수 있다는 것이다.
사전연명의료의향서의 온라인 등록에 대해서도 “환자가 제도의 의미를 충분히 이해하지 못하거나 주변의 강요로 작성하는 것을 방지해야 하고, 동시에 (의향서를) 철회할 수 있는 절차도 도입해야 한다”고 밝혔다.
연명의료 중단 이후 환자가 받게 되는 완화 치료나 돌봄 서비스를 정비하는 일도 과제로 꼽힌다. 복지부는 이날 요양병원에 특화된 호스피스 서비스 모델을 개발하고 호스피스를 제공하는 인력을 대상으로 실무교육과정을 확대 운영한다는 계획을 확정했다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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