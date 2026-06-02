“나 아니었으면 감옥행”… 재 뿌린 네타냐후에 폭발한 트럼프
악시오스 “통화 도중 네타냐후 맹비난”
레바논 공습 후 이란 협상 중단 시사
트럼프, MOU “상관 없다” → “1주내 끝나”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 분위기에 재를 뿌린 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 격노해 극언을 퍼부었다는 외신 보도가 나왔다. 이란이 이스라엘의 레바논 공격을 이유로 미국과 협상을 중단하려 하자 트럼프 대통령은 1주일 안에 ‘종전 양해각서(MOU)’ 체결 가능성을 시사하며 사태 수습에 나섰다.
미국 온라인매체 악시오스는 1일(현지시간) 정부 당국자 2명과 소식통을 인용해 “트럼프 대통령이 지난달 28일 네타냐후 총리와의 통화에서 맹비난을 쏟아냈다”며 “트럼프 대통령은 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습 계획에도 제동을 걸었다”고 전했다. 악시오스 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 욕설을 섞어가며 “미친 사람”이라거나 “감사할 줄 모른다”고 호통을 쳤고 “지금 모두가 당신을 싫어한다. 모두가 이스라엘을 미워하고 있다”고 질타했다.
트럼프 대통령은 또 “당신은 완전히 미쳤다. 내가 없었다면 당신은 감옥에 있었을 것이다. 내가 당신의 목숨을 구하고 있다”고 쏘아붙였다고 한다. 이는 이스라엘에서 부패 혐의로 기소된 네타냐후 총리의 정치적 위기를 부각해 미국의 통제력을 벗어나는 돌발 군사행동에 나서지 말라고 경고하는 의미로 풀이된다.
미 정부의 한 당국자는 “(두 정상의) 이번 통화는 트럼프 대통령의 재집권 이후 가장 험악했다”고 설명했다. 네타냐후 총리는 트럼프 대통령에게 수긍하듯 “알았다. 모든 것을 잘 관리해 달라”고 당부했다고 악시오스는 덧붙였다.
이스라엘은 미국과 이란의 종전 MOU 체결 분위기가 무르익던 지난주부터 무장정파 헤즈볼라 소탕을 이유로 레바논 남부에 공습을 퍼붓고 지상전을 확대했다. 이에 헤즈볼라를 지원해 온 이란은 미국과의 협상 중단 가능성을 거론했다. 이란 타스님통신은 이날 “레바논을 포함한 모든 전선에서 휴전이 위반된 만큼 이란 협상단은 중재자를 통한 대화와 문건 교환을 중단한다”며 “이란과 ‘저항의 축’(친이란 세력)의 요구가 충족될 때까지 어떤 대화도 없을 것”이라고 전했다.
이후 트럼프 대통령은 CNBC방송과의 인터뷰에서 “협상이 끝나든 말든 상관없다. 전혀 신경 쓰지 않는다”며 강경한 자세를 취하는 듯했다가 주식·채권·원유 시장이 협상 무산 우려로 요동치자 말을 바꿨다. 그는 ABC방송과의 전화 인터뷰에서 이란과의 MOU 체결 시점과 관련한 기자의 질문에 “앞으로 1주일 안에 당신이 그 소식을 말하고 있을 것”이라며 “작은 문제가 있었지만 내가 빠르게 반전시켰다”고 주장했다.
다만 트럼프 대통령은 이란의 고농축우라늄 비축분 양도와 호르무즈 해협 개방에 대해서는 여전히 물러설 수 없는 ‘레드라인’으로 제시하고 있다. CNN은 이날 “트럼프 대통령이 (지난달 29일) 이란의 MOU 수정안을 돌려보낸 이유는 핵 문제와 호르무즈 해협 개방에 대한 확약을 원했기 때문”이라고 보도했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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