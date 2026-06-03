한 척이 4조3000억… 삼성重, ‘바다 위 LNG 생산기지’ 수주
북미 선주에 FLNG 1기 수주
신조 11기 중 7기 따내… 64%
삼성중공업은 북미 지역 선주로부터 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 1기를 4조3301억원에 수주했다고 2일 공시했다. 발주처의 착수지시서 발급 이후 건조를 시작해 2030년 7월 인도할 예정이다. 삼성중공업은 발주처를 공개하지 않았지만 업계에선 지난해 낙찰의향서(LOA)를 주고받은 미국 LNG 개발업체 델핀미드스트림과 본계약을 체결한 것으로 보고 있다.
FLNG는 바다 한가운데서 뽑아 올린 천연가스를 해상에서 정제·액화·저장한 뒤 배에 실어 보내는 전 과정을 수행하는 ‘바다 위 LNG 생산기지’다. 거대한 선박 위에 가스 액화 설비를 올리는 고난도 공정이 요구돼 한 기당 가격이 수조원에 달한다.
삼성중공업은 세계 최대 규모 FLNG인 로열더치쉘의 프렐류드를 비롯해 현재까지 신조 FLNG 11기 가운데 7기를 수주하며 세계 시장 점유율 64%를 차지하고 있다.
삼성중공업의 올해 누적 수주실적은 총 28척, 83억 달러로 연간 목표 139억 달러의 60%를 5개월여 만에 채웠다. 이중 상선 부문은 LNG운반선 13척, 에탄운반선(VLEC) 2척 등 50억 달러를 수주해 연간 목표의 88%를 기록했고, 해양 부문은 이번 FLNG 1기 포함 33억 달러를 수주하며 목표치의 40%를 달성했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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