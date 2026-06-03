오늘의 한 걸음이 우리 동네의 4년을 정합니다
6·3 지방선거 투표하는 날
앞으로 4년간 우리 동네를 책임질 4241명의 공직자가 3일 유권자의 선택을 받는다. 전국 시·도지사와 교육감 각 16명, 시장·군수·구청장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명, 재보선 지역구 국회의원 14명이다.
여당은 윤석열정부의 실정을 거론하며 무능한 지방 권력 심판을 외친다. 야당은 오만한 이재명정부 견제를 위한 저지선을 지켜 달라고 읍소한다. 선거운동 기간 중앙정치의 소음이 지역 현안을 가리며 거리를 잠식했다. 실현 가능성이 없거나 무책임한 ‘묻지마 공약’이 남발되고, 후보 간 비방전으로 선거 양상은 나날이 혼탁해졌다.
그럼에도 투표를 외면해선 달라지는 것이 없다. 무엇보다 이번 선거의 본질은 깨끗하고 유능한 지역 일꾼을 가려 뽑는 데 있다. 지방정부와 지방의회는 나와 이웃이 매일 마주하는 생활의 문제를 다룬다. 출퇴근길 교통 환경, 골목길 안전, 아이들이 다닐 학교와 교육 여건, 생활권 개발과 돌봄 서비스가 이들 손에서 결정된다. 사전투표율은 23.51%로 역대 최고치를 기록했다. 이제 그 열기가 본투표까지 이어질 차례다. 오늘의 한 표는 앞으로 우리 동네의 내일을 결정하는 가장 직접적이고 강력한 권한이다.
전웅빈 기자 imung@kmib.co.kr
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