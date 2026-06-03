“비만약 다음은 지방간”… 바이오업계 ‘MASH’ 공략 본격화
환자 규모 크지만 치료제 적어
성인 질환 유병률 꾸준히 증가
2030년 치료제 시장 13조 규모
대사이상지방간염(MASH) 치료제 시장을 둘러싼 국내 제약·바이오 기업들의 경쟁이 치열해지고 있다. 환자 규모는 크지만, 치료제는 많지 않은 데다 비만 치료제 시장 확대와 맞물려 성장 가능성이 커지면서 기업들의 개발 움직임도 활발해지고 있다.
2일 제약업계에 따르면 유한양행은 최근 식품의약품안전처로부터 MASH 치료제 후보물질 ‘YH25724’에 대한 국내 임상 1상 시험계획을 승인받았다. YH25724는 FGF21(섬유아세포성장인자21)과 GLP-1(글루카곤유사펩타이드-1)을 동시에 표적하는 바이오 신약 후보물질이다. 전임상 연구에서는 지방간 개선과 간 섬유화 억제, 간 염증 감소 효과가 확인됐다. 이번 임상 1상은 성인을 대상으로 단회 투여와 12주 반복 투여를 통해 안전성과 체내 흡수·분해 특성 등을 평가할 예정이다.
디앤디파마텍은 지난달 27일 GLP-1·글루카곤 이중 수용체 작용제인 MASH 치료제 후보물질 ‘자보페그두타이드(DD01)’의 미국 임상 2상 결과를 공시했다. 48주 투약 후 조직검사 결과 간 섬유화 악화 없이 지방간염이 소실된 비율은 DD01 투약군 62.5%, 위약군 5.3%로 나타났다. 다만 전체 등록 환자 67명 가운데 평가 가능한 35명을 대상으로 분석한 결과여서 추가 검증이 필요하다는 평가도 나온다.
동아에스티 관계사 메타비아도 지난달 27일 유럽간학회(EASL) 연례학술대회에서 같은 계열의 비만 치료제 후보물질 ‘DA-1726’의 임상 1상 추가 데이터를 발표했다. 48㎎ 투여군에서 안전성과 내약성이 확인됐으며, 지방간 지표인 CAP와 간 경직도 평가 지표인 VCTE도 개선돼 MASH 적응증 확대 가능성을 확인했다.
국내 성인의 지방간 질환 유병률은 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 2월 발표된 전국 단위 조사에 따르면 국내 성인의 MASLD(대사이상관련 지방간질환) 유병률은 2007~2009년 25.0%에서 2022~2023년 31.0%로 높아졌다. MASLD는 일부 환자에서 염증과 섬유화를 동반하는 MASH로 진행될 수 있어 잠재 치료 수요도 커지고 있다.
GLP-1 계열 기술이 비만 치료제를 넘어 MASH 분야로 확장되면서 관련 시장도 성장세를 보일 전망이다. 글로벌 시장조사기관 ‘더 비즈니스 리서치 컴퍼니(The Business Research Company)’에 따르면 글로벌 MASH 치료제 시장은 2026년 38억8000만 달러(약 5조8200억원)에서 2030년 86억 달러(약 12조9000억원) 규모로 성장할 전망이다.
김원 서울의대 보라매병원 소화기내과 교수는 “지방간은 환자가 많지만, 치료제는 부족한 대표적인 질환”이라며 “시장성이 큰 데다 글로벌 제약사와의 기술이전 가능성도 높아 기업들의 개발 경쟁이 이어지고 있다”고 말했다. 이어 “지방간은 비만과 밀접한 연관이 있어 GLP-1 계열 비만 치료제의 적응증 확대도 활발히 이뤄지고 있다”고 덧붙였다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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