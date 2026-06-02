국내서도 발목 잡힌 트럼프의 독주
공화당 반발에 ‘반무기화법’ 백기
도널드 트럼프 미국 대통령이 추진했던 ‘반(反) 무기화 기금’(사법 탄압 구제기금)이 공화당의 거센 반발과 법원의 잇따른 제동에 철회 수순을 밟고 있는 것으로 알려졌다.
미국 온라인매체 악시오스는 1일(현지시간) 정부 고위 관계자 2명을 인용해 해당 기금이 폐기될 계획이라며 “현재로서는 사실상 끝났다”고 전했다. 미 법무부도 이날 낸 성명에서 “법원의 가처분 명령에 따라 기금 조성 작업을 일시 중단하겠다”고 밝혔다.
해당 기금은 트럼프가 국세청(IRS)을 상대로 제기한 소송을 취하하는 대가로 마련됐다. 전임 조 바이든 행정부의 권력에 의한 수사 등으로 피해를 입은 이들을 구제한다는 취지로 추진됐다. 규모는 약 17억7600만 달러(약 2조7000억원)에 달한다.
그러나 지난달 기금 조성 계획이 공개되자 반발이 쏟아졌다. 기금이 사실상 트럼프 일가와 측근들 구제를 위해 쓰일 것이고, 트럼프가 패배한 2020년 대선 결과에 불복해 의회에 난입한 1·6 의회 폭동 가담자들을 지원하는 데도 쓰일 수 있다는 비판이었다.
이에 공화당 상원의원들은 지난달 21일 의회에 계류 중인 700억 달러 규모의 이민 단속 예산안을 처리하지 않겠다는 입장을 백악관에 전달하며 기금 철회를 압박했다. 뉴욕타임스는 트럼프가 예상보다 훨씬 거센 공화당 내부 반발에 놀랐다고 이날 보도했다.
법원 판단도 백악관 관계자들이 트럼프에게 기금 폐기를 설득하는 계기가 된 것으로 알려졌다. 지난달 29일 버지니아주 알렉산드리아 동부연방지법의 레오니 브링케마 판사는 기금의 적법성을 검토할 때까지 집행을 중단하라고 명령했다. 플로리다주 남부연방지법의 캐슬린 윌리엄스 판사도 같은 날 전직 연방판사 35명이 “트럼프의 기금 조성 과정이 위법하다”며 제기한 소송의 조사에 착수하겠다고 밝혔다.
공화당 내부에선 트럼프가 기금 포기 의사를 직접 밝혀야 한다는 주장도 나온다. 존 케네디 공화당 상원의원은 1일 기자들과 만나 “만약 트럼프 행정부가 실제로 입장을 바꿨다면 기금을 포기한다는 점을 분명하게 밝혀야 한다”고 말했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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