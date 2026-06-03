유통가 “월드컵 거리응원 대신 집관족 잡자”
한국 경기시간 모두 평일 오전
가정·직장·학교 시청 수요 겨냥
유통업계가 2026 북중미월드컵 마케팅에 본격 돌입했다. 다만 이번 대회는 한국 경기 시간이 모두 평일 오전으로 편성돼 과거 같은 ‘월드컵 특수’를 기대하기 어렵다는 전망이 나온다. 이에 업계는 변화한 시청 환경에 맞춰 축구 팬과 경기 시청 수요를 겨냥한 마케팅에 나서고 있다.
북중미월드컵은 6월 11일부터 7월 19일까지 미국·캐나다·멕시코에서 열린다. 한국은 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 조별리그를 치르며 경기 시간은 한국시간 기준 각각 12일 오전 11시, 19일 오전 10시, 25일 오전 10시다.
이에 따라 업계는 과거 월드컵 때처럼 야식 중심 소비를 기대하기보다 간편식과 음료, 굿즈 등 일상형 소비 품목 확대에 집중하고 있다. 거리 응원보다 직장과 학교, 가정 등에서 경기를 시청하는 소비자가 늘어날 것으로 판단한 영향이다.
특히 편의점 업계는 관련 먹거리 수요 공략에 공을 들이고 있다. GS25는 한국 대표팀 경기일인 12일, 19일, 25일에 맞춰 치킨과 피자 중심의 할인 행사를 진행한다. 한국 경기 전날 오후 8시부터 경기 당일까지 주문조리 치킨 3종을 반값에 판매하고 버팔로윙스틱은 1+1 혜택을 제공한다. 또 홍대레드로드점에 스포츠 축제 콘셉트의 특화 공간을 조성하고 오프라인 응원 이벤트도 연다. 세븐일레븐도 6월 한 달간 즉석치킨 제품 할인·증정 행사를 운영하고 즉석피자 구매 고객에게 콜라를 증정하는 프로모션을 마련했다.
제과·제빵업계도 월드컵 특수를 겨냥하고 있다. 롯데웰푸드는 손흥민을 모델로 내세운 월드콘 경품 이벤트를 진행 중이다. 제품 뚜껑 안쪽의 행운번호를 입력하면 추첨을 통해 손흥민 친필 사인 유니폼과 전자기기 등을 증정한다. 파리바게뜨는 손흥민의 소속팀인 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC와 파트너십을 맺고 선수 팬미팅, 협업 제품 출시, 경기 관람권 증정 행사를 진행하고 있다.
패션업계도 동참했다. 무신사는 지난달 28일부터 오는 7일까지 ‘스포츠위크’를 열고 대한민국 축구대표팀 공식 라이선스 굿즈를 단독 선발매한다. 최근 축구 유니폼을 일상복처럼 입는 ‘블록코어’ 트렌드를 반영해 국내외 인기 구단 유니폼도 함께 선보인다.
다만 업계 내부에서는 이번 월드컵이 과거 대회만큼 소비를 끌어올리기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 2022년 카타르월드컵 당시에는 저녁과 심야 경기 중심 편성으로 관련 소비가 크게 늘었지만, 이번에는 평일 오전 경기라는 변수로 소비 효과가 제한적일 수 있다는 분석이다.
그럼에도 업계는 새로운 수요 창출 가능성에 기대를 걸고 있다. 한 편의점 업계 관계자는 “이번 대회는 경기 시간이 점심시간과 맞물려 직장인이나 학생들이 함께 경기를 시청하며 치킨이나 음료 등을 구매하는 수요가 발생할 수 있다”며 “저녁 시간대 경기와 비교하면 효과가 제한적일 수 있지만, 월드컵 분위기에 따른 추가 수요를 기대하며 행사를 준비했다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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