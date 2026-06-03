한강 불법노점 “과태료 내면 그만”… 시민은 “편리” “방치 안돼”

돗자리·음식 판매… 98%가 여의도

“월 70만~80만원 과태료는 영업비용”

대통령 엄단 지시에도 버젓이 영업

9월 법 개정땐 강제 철거 가능해져

서울 한강공원 등의 노점상들은 무허가 영업 적발 시 부과되는 과태료를 내면서 영업을 계속하고 있다. 사진은 지난 1일 서울 여의도한강공원 일대의 노점상 모습. 윤웅 기자

지난 1일 서울 여의도한강공원 일대. 나들이객으로 붐비는 공원 곳곳에서 음식과 얼음물, 돗자리 등을 판매하는 노점상들이 영업하고 있었다. 일부 노점은 천막과 테이블을 설치하고 긴 시간 장사를 했다. 얼음물 한 병은 2000원, 돗자리는 크기에 따라 3000~6000원에 판매됐다.



이들 노점상 대부분은 무허가 영업 중이다. 12년째 이곳에서 노점상을 한다는 이모(80)씨는 “일주일에 두세 번씩 단속이 나오는데 적발될 때마다 과태료가 7만원 정도 나온다”며 “한 달이면 70만~80만원이 들지만 다른 곳보다 수익이 좋아 계속 장사하고 있다”고 말했다. 인근 다른 노점상 A씨는 “한강공원 노점은 오래 장사한 사람들이 많다. 조합(상인회)에 가입하면 좋은 자리를 나눠주기도 한다”고 전했다. 이어 “단속이 나오면 돈을 내거나 잠시 물건을 치웠다가 다시 영업하는 식으로 버틴다”며 “대부분 생계형 장사”라고 덧붙였다.



이재명 대통령은 지난달 24일 경기지사 시절 치적으로 꼽히는 계곡 정비 현장인 경기 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 내 불법 점용시설 정비 의지를 거듭 밝혔다. 하지만 정작 서울 한복판인 한강공원 등에서는 불법 노점상 영업이 계속되고 있다. 노점상들은 적발 시 부과되는 과태료를 영업비용으로 간주하고 장사한다.



2일 서울시 미래한강본부에 따르면 여의도·반포·망원·난지·뚝섬·잠실·잠원·이촌 등 8개 한강공원의 무허가 노점상 적발 건수는 2021년 413건에서 지난해 2940건으로 7배 이상 늘었다. 올해도 지난 4월까지 총 1084건이 적발됐다. 최근 6년간 한강공원 노점상 적발 1만2170건 가운데 281건을 제외한 1만1889건(97.7%)은 모두 여의도한강공원에서 발생했다.



다만 무허가 노점을 바라보는 시민의 반응은 엇갈린다. 불법 여부만 따지지 말고 이용객 편의도 고려해 필요한 노점을 관리하자는 입장이 있는 반면 불법을 방치하면 안 된다는 주장도 있다. 두 자녀와 함께 여의도한강공원을 찾은 정모(31·여)씨는 “아이들을 데리고 나오면 짐이 많은데 돗자리까지 챙기기는 쉽지 않다”며 “현장에서 돗자리도 바로 빌리고 음식도 살 수 있어 편리하니 노점이라고 무조건 없애기보다 관리 체계를 만드는 게 낫다”고 말했다. 이와 달리 김모(38·여)씨는 “과태료를 자릿세처럼 내고 계속 영업한다면 불법을 방치하는 것 아니냐”며 “대통령이 대대적인 단속을 지시했다면 최소한 적용 기준은 명확해야 한다”고 주장했다.







이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 1일 서울 여의도한강공원 일대. 나들이객으로 붐비는 공원 곳곳에서 음식과 얼음물, 돗자리 등을 판매하는 노점상들이 영업하고 있었다. 일부 노점은 천막과 테이블을 설치하고 긴 시간 장사를 했다. 얼음물 한 병은 2000원, 돗자리는 크기에 따라 3000~6000원에 판매됐다.이들 노점상 대부분은 무허가 영업 중이다. 12년째 이곳에서 노점상을 한다는 이모(80)씨는 “일주일에 두세 번씩 단속이 나오는데 적발될 때마다 과태료가 7만원 정도 나온다”며 “한 달이면 70만~80만원이 들지만 다른 곳보다 수익이 좋아 계속 장사하고 있다”고 말했다. 인근 다른 노점상 A씨는 “한강공원 노점은 오래 장사한 사람들이 많다. 조합(상인회)에 가입하면 좋은 자리를 나눠주기도 한다”고 전했다. 이어 “단속이 나오면 돈을 내거나 잠시 물건을 치웠다가 다시 영업하는 식으로 버틴다”며 “대부분 생계형 장사”라고 덧붙였다.이재명 대통령은 지난달 24일 경기지사 시절 치적으로 꼽히는 계곡 정비 현장인 경기 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 내 불법 점용시설 정비 의지를 거듭 밝혔다. 하지만 정작 서울 한복판인 한강공원 등에서는 불법 노점상 영업이 계속되고 있다. 노점상들은 적발 시 부과되는 과태료를 영업비용으로 간주하고 장사한다.2일 서울시 미래한강본부에 따르면 여의도·반포·망원·난지·뚝섬·잠실·잠원·이촌 등 8개 한강공원의 무허가 노점상 적발 건수는 2021년 413건에서 지난해 2940건으로 7배 이상 늘었다. 올해도 지난 4월까지 총 1084건이 적발됐다. 최근 6년간 한강공원 노점상 적발 1만2170건 가운데 281건을 제외한 1만1889건(97.7%)은 모두 여의도한강공원에서 발생했다.다만 무허가 노점을 바라보는 시민의 반응은 엇갈린다. 불법 여부만 따지지 말고 이용객 편의도 고려해 필요한 노점을 관리하자는 입장이 있는 반면 불법을 방치하면 안 된다는 주장도 있다. 두 자녀와 함께 여의도한강공원을 찾은 정모(31·여)씨는 “아이들을 데리고 나오면 짐이 많은데 돗자리까지 챙기기는 쉽지 않다”며 “현장에서 돗자리도 바로 빌리고 음식도 살 수 있어 편리하니 노점이라고 무조건 없애기보다 관리 체계를 만드는 게 낫다”고 말했다. 이와 달리 김모(38·여)씨는 “과태료를 자릿세처럼 내고 계속 영업한다면 불법을 방치하는 것 아니냐”며 “대통령이 대대적인 단속을 지시했다면 최소한 적용 기준은 명확해야 한다”고 주장했다.서울시는 현행법상 한강공원 내 불법 노점에 대한 강제 철거에 한계가 있다는 입장이다. 도로 위 노점은 도로법에 따라 즉시 철거가 가능하지만 한강공원과 같은 하천구역 내 노점은 수해 방지 등 긴급한 상황이 아닌 경우 즉시 철거할 법적 근거가 없다. 다만 오는 9월부터 개정 하천법이 시행되면 하천구역 내 불법 점용에 대해 즉시 철거 조치나 1000만원 이하의 이행강제금 부과가 가능해진다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지