최태원 “2030년까지 메모리 병목… 5년 내 생산능력 두 배로 늘릴 것”
삼전 HBM5 실물모형 공개
열관리솔루션 등 기술력 확인
대만을 찾은 최태원 SK그룹 회장이 “앞으로 5년 안에 전체 웨이퍼 생산능력을 두 배로 늘릴 것”이라고 밝혔다.
최 회장은 2일 대만 타이베이에서 개막한 아시아 최대 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’ 행사장 SK하이닉스 부스에서 취재진과 만나 “메모리 병목현상은 2030년까지 계속될 전망”이라며 “생산능력(캐파) 확대를 전속력으로 추진하고 있다”고 밝혔다.
최 회장은 “새로운 메모리 팹 건설에는 엄청난 투자가 필요할 뿐아니라 최소 3년이 걸린다”며 “이렇듯 많은 난관에도 불구하고 우리는 향후 5년 동안 웨이퍼 생산 능력을 2배로 늘릴 계획”이라고 말했다. SK하이닉스는 현재 청주 M15X·P&T7, 용인 반도체 클러스터, 미국 어드밴스드 패키징 공장 등에 대규모 투자를 이어가며 생산 역량 강화에 집중하고 있다.
그는 7세대 고대역폭메모리(HBM4E) 개발 진행 상황에 대해서는 “현재 HBM4E 고객은 한 곳뿐이므로 전적으로 고객의 일정에 달려있다”며 “고객이 준비될 때마다 우리도 준비해야 하며, 우리는 준비돼 있을 것”이라고 말했다.
삼성전자는 컴퓨텍스 행사장에서 8세대 제품 HBM5의 실물 모형(목업)을일 공개했다. 지난달 29일 세계 최초로 HBM4E 샘플을 글로벌 고객사에 출하하는 등 차세대 HBM 기술력에 대한 자신감을 숨기지 않는 모습이다.
송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO)는 삼성디스플레이 부스에서 직접 HBM5 실물 모형을 소개했다. 송 CTO는 “급변하는 인공지능(AI) 산업에 대응하기 위해서는 메모리와 파운드리, 로직, 패키징까지 아우르는 토탈 솔루션 경쟁력이 더욱 중요해지고 있다”고 밝혔다.
그는 HBM5의 성능과 안정성을 끌어올릴 핵심 열관리 솔루션 ‘히트 패스 블록(HPB)’ 기술도 공개했다. HPB는 쌓아 올린 메모리 칩 사이의 열을 식혀주는 기술로, 칩과 칩이 만나는 면에서 발생하는 열을 효과적으로 분산시켜 AI 메모리가 과열 없이 안정적으로 작동하도록 돕는다.
송 CTO는 “(HPB 기술을) HBM5에 처음 적용할 계획이지만, 고객 요구에 따라 적용 시점은 당길 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “HPB 기술은 코어 다이 옆에 굴뚝 같은 구조를 추가하는 원리이기 때문에 베이스 다이 전체를 최적화해야 한다”며 “그런 측면에서 종합 반도체 회사인 삼성이 유리하다. 절실함을 가지고 기술 개발을 하고 있다”고 강조했다. 또 차세대 패키징 기술 ‘하이브리드 코퍼 본딩’의 세계 최초 적용을 준비 중이라는 사실도 공개했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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