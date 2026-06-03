경쟁 없는 ‘쉬엄쉬엄 3종 축제’ 개최
뚝섬 등 한강공원서 3일간 열려
체력 맞춰 종목별 참여도 가능
서울시가 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’를 5~7일 뚝섬·잠실 한강공원 일대에서 개최한다.
참가자들은 수영과 자전거 타기, 달리기를 연이어서 하는 3종 경기를 자신의 수준에 맞게 즐길 수 있다. 시는 경기에 참여하지 않는 방문객을 위한 체험 프로그램도 마련했다.
3종 경기는 체력 수준에 따라 초·중·상급 코스로 세분화했다. 올해 중급 코스가 새롭게 생겼다. 초급은 수영 300m·자전거 10㎞·달리기 5㎞, 중급은 수영 500m·자전거 15㎞·달리기 7㎞, 상급은 수영 1㎞·자전거 20㎞·달리기 10㎞로 진행된다.
참가자들은 수영·자전거·달리기 종목에 모두 참여할 필요는 없다. 각 종목 완주 시 개별 메달을 받게 된다. 3개 종목 메달을 결합하면 원형 메달이 된다. 기록 경쟁보다는 참여의 즐거움을 느낄 수 있게 하겠다는 시의 방침에 따른 것이다.
자전거 코스에는 공공 자전거 ‘따릉이’가 배치된다. 따릉이는 참가자의 장비 부담을 덜기 위해 준비된 것이다. 안전모 착용은 의무다. 시는 안전모 1500개를 마련해 현장에서 대여료 3000원을 받고 빌려줄 예정이다.
다양한 체험 프로그램도 운영된다. 행사장에는 초대형 놀이터 ‘해치 아일랜드’가 조성된다. ‘한강 라면 만들기’ ‘야간 드론 조명쇼’ ‘뮤지컬 갈라쇼’ ‘연예인과 함께하는 운동 교실’ 등도 열린다.
올해 대회에는 역대 최대 인파가 참여할 것으로 예상된다. 2024년 1회 축제에 26만여명, 2025년 2회 축제에 63만여명이 다녀갔다. 시는 행사장 내 13개 주요 지점에 ‘스마트 무인 스캐너’를 설치해 방문객 수를 실시간으로 집계한다는 계획이다. 데이터 기반의 인파 관리 체계로 안전을 확보하겠다는 것이다.
김명주 서울시 관광체육국장은 2일 “시민 누구나 자신의 속도에 맞춰 한강에서 스포츠와 휴식을 즐길 수 있도록 행사를 계획했다”며 “다양한 프로그램으로 한강의 매력을 경험하길 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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