국힘 “부족했다… 견제할 힘 달라” 중도층 향한 마지막 읍소

與에 지방권력까지 집중 우려

잇단 반성 메시지… 청년 투표 독려

“李정권 폭주 견제” 쇄신 약속도

송언석 국민의힘 공동선대위원장이 2일 국회에서 열린 ‘2030 청년 투표 참여 호소문’ 발표 기자회견에 입장하고 있다. 송 대표는 “빨간당도, 파란당도 마음에 들지 않고 투표를 기권하고 싶은 마음이 생길 수도 있겠지만 권리를 쉽게 포기하지 말아 달라”고 호소했다. 뉴시스

6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 국민의힘 지도부와 후보들은 “국민의힘이 부족했다”고 반성하며 ‘견제와 균형’의 원리를 지키기 위한 선택을 일제히 읍소했다. 이재명정부 출범 1년 만에 처음 치러지는 전국 단위 선거인 만큼 여당의 ‘국정 안정론’이 대체로 우세한 상황이다. 12·3 비상계엄 이후 야당의 과오가 적지 않으나 여권에 일방적으로 지방권력까지 몰아주는 것 또한 위험하다는 절박한 호소를 통해 중도층의 막판 표심을 붙잡으려는 의도로 풀이된다.



장동혁 상임선거대책위원장은 2일 충남 청양 유세에서 “국민의힘이 부족한 것도 있다. 실망해서 투표장에 안 간다고 하는 분도 계신다”며 “그런데 부부싸움 하고 화난다고 문단속 안 하고 그냥 자버리면 강도가 들어 내 재산이고 생명이고 다 빼앗아 간다”고 목소리를 높였다. 송언석 공동선대위원장도 2030 청년 투표참여 호소문을 발표하고 “국민의힘이 청년의 이익을 지킬 힘이 부족했다는 점을 솔직히 인정한다”며 “부족함이 있겠지만 청년의 편에 좀 더 가까이 서기 위해 부단히 노력하겠다”고 했다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 용산구 효창공원역 인근에서 대시민 호소 기자회견을 열고 “야당이 부족했다. 더 크게 민심의 목소리를 대변하지 못했다”며 “오랫동안 보수 정당을 지켜온 사람으로서 그 책임을 뼈아프게 통감한다”고 사과했다. 이어 “하지만 야당에 잘못이 있다 한들 견제와 균형마저 포기할 수는 없다”며 “견제가 부족했다고 견제할 힘 자체를 없애버리면 권력자가 겸손해야 할 이유도, 국민의 목소리를 경청해야 할 이유도 함께 사라진다”고 말했다. 그러면서 “대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 ‘마지막 안전판’ 하나를 남겨 달라”고 호소했다.



잇단 반성 메시지와 견제, 균형에 대한 호소는 여당의 독주에 피로감을 느끼는 보수층의 결집과 함께 중도층의 견제 심리를 자극하려는 포석으로 해석된다. 박형준 부산시장 후보는 부산시의회에서 기자회견을 열고 “이재명정권의 폭주를 견제하고 권력 사유화를 분쇄해야 한다”며 그 전제조건으로 보수의 통합과 쇄신을 약속했다. 이어 “계속 분열하면 계속 패배한다. 예정된 패배의 길을 계속 걸어가는 것보다 어리석은 일이 없다”며 “더 이상 분열과 패배의 어리석은 길을 받아들일 수 없다”고 밝혔다. 대구·충남 등 격전지 후보도 한목소리로 견제론을 외쳤다. 더불어민주당이 행정부와 입법부를 장악하고, ‘선출권력이 우위’라는 논리로 사법부까지 압박을 가하는 상황에서 지방권력까지 내어주면 브레이크 없이 폭주하게 될 것이라는 주장이다. 추경호 대구시장 후보는 “오만한 이재명정권을 견제하는 최소한의 균형추 역할이라도 하게 해 달라”고 말했다. 박완수 경남·김태흠 충남지사 후보 등도 “지방권력까지 한쪽으로 쏠리면 견제와 균형이 무너진다. 국민의힘이 견제할 수 있게 해 달라”고 호소했다.



정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 684 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 국민의힘 지도부와 후보들은 “국민의힘이 부족했다”고 반성하며 ‘견제와 균형’의 원리를 지키기 위한 선택을 일제히 읍소했다. 이재명정부 출범 1년 만에 처음 치러지는 전국 단위 선거인 만큼 여당의 ‘국정 안정론’이 대체로 우세한 상황이다. 12·3 비상계엄 이후 야당의 과오가 적지 않으나 여권에 일방적으로 지방권력까지 몰아주는 것 또한 위험하다는 절박한 호소를 통해 중도층의 막판 표심을 붙잡으려는 의도로 풀이된다.장동혁 상임선거대책위원장은 2일 충남 청양 유세에서 “국민의힘이 부족한 것도 있다. 실망해서 투표장에 안 간다고 하는 분도 계신다”며 “그런데 부부싸움 하고 화난다고 문단속 안 하고 그냥 자버리면 강도가 들어 내 재산이고 생명이고 다 빼앗아 간다”고 목소리를 높였다. 송언석 공동선대위원장도 2030 청년 투표참여 호소문을 발표하고 “국민의힘이 청년의 이익을 지킬 힘이 부족했다는 점을 솔직히 인정한다”며 “부족함이 있겠지만 청년의 편에 좀 더 가까이 서기 위해 부단히 노력하겠다”고 했다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 용산구 효창공원역 인근에서 대시민 호소 기자회견을 열고 “야당이 부족했다. 더 크게 민심의 목소리를 대변하지 못했다”며 “오랫동안 보수 정당을 지켜온 사람으로서 그 책임을 뼈아프게 통감한다”고 사과했다. 이어 “하지만 야당에 잘못이 있다 한들 견제와 균형마저 포기할 수는 없다”며 “견제가 부족했다고 견제할 힘 자체를 없애버리면 권력자가 겸손해야 할 이유도, 국민의 목소리를 경청해야 할 이유도 함께 사라진다”고 말했다. 그러면서 “대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 ‘마지막 안전판’ 하나를 남겨 달라”고 호소했다.잇단 반성 메시지와 견제, 균형에 대한 호소는 여당의 독주에 피로감을 느끼는 보수층의 결집과 함께 중도층의 견제 심리를 자극하려는 포석으로 해석된다. 박형준 부산시장 후보는 부산시의회에서 기자회견을 열고 “이재명정권의 폭주를 견제하고 권력 사유화를 분쇄해야 한다”며 그 전제조건으로 보수의 통합과 쇄신을 약속했다. 이어 “계속 분열하면 계속 패배한다. 예정된 패배의 길을 계속 걸어가는 것보다 어리석은 일이 없다”며 “더 이상 분열과 패배의 어리석은 길을 받아들일 수 없다”고 밝혔다. 대구·충남 등 격전지 후보도 한목소리로 견제론을 외쳤다. 더불어민주당이 행정부와 입법부를 장악하고, ‘선출권력이 우위’라는 논리로 사법부까지 압박을 가하는 상황에서 지방권력까지 내어주면 브레이크 없이 폭주하게 될 것이라는 주장이다. 추경호 대구시장 후보는 “오만한 이재명정권을 견제하는 최소한의 균형추 역할이라도 하게 해 달라”고 말했다. 박완수 경남·김태흠 충남지사 후보 등도 “지방권력까지 한쪽으로 쏠리면 견제와 균형이 무너진다. 국민의힘이 견제할 수 있게 해 달라”고 호소했다.정우진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지