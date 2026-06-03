‘외국인 근로자 폭행’ 섬유공장 대표 구속영장 신청

근로기준법상 근로자폭행 혐의

“형법상 폭행보다 무거운 형량”

인천 서부경찰서. 국민일보DB

외국인 노동자의 뺨을 때리는 영상으로 공분을 산 인천 섬유제조업체 대표가 다른 외국인 노동자들도 폭행한 것으로 확인됐다. 경찰과 노동 당국은 일반 폭행 혐의보다 처벌 수위가 높은 근로자폭행 혐의를 적용, 구속영장을 신청했다.



인천 서부경찰서와 중부지방고용노동청 인천북부지청은 근로기준법상 근로자폭행과 재물손괴 등 혐의로 섬유제조업체 대표 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 2일 밝혔다.



A씨는 2023년 3월부터 인천시 서구 가좌동 자신이 운영하는 섬유공장 등에서 7차례에 걸쳐 B씨 등 방글라데시 국적의 노동자 4명을 폭행한 혐의 등을 받는다.



폭행 사실은 지난 4월 24일 온라인 영상을 통해 알려졌다. 영상에서 A씨는 B씨에게 소리치며 여러 차례 뺨을 때렸다. 머리채를 잡고 주먹으로 위협하기도 했다.



노동 당국은 A씨의 외국인 노동자 폭행 영상이 공개된 뒤 피해자 보호 조치 등을 위한 특별감독을 진행해 추가 피해자가 있는 것을 파악했다. A씨는 외국인 노동자들을 폭행하는 과정에서 모욕하거나 공장 물품을 부순 것으로도 조사됐다.







이상목 중부노동청 인천북부지청장은 “노동자에 대한 폭행은 용납할 수 없는 중대한 범죄”라며 “열악한 처지에 있는 외국인 노동자에 대한 인권 침해 및 직장 내 괴롭힘에 대해서는 더욱 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.



인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 김민 기자 ki84@kmib.co.kr 505 응원 하기 사회2부 인천 외국인 노동자의 뺨을 때리는 영상으로 공분을 산 인천 섬유제조업체 대표가 다른 외국인 노동자들도 폭행한 것으로 확인됐다. 경찰과 노동 당국은 일반 폭행 혐의보다 처벌 수위가 높은 근로자폭행 혐의를 적용, 구속영장을 신청했다.인천 서부경찰서와 중부지방고용노동청 인천북부지청은 근로기준법상 근로자폭행과 재물손괴 등 혐의로 섬유제조업체 대표 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 2일 밝혔다.A씨는 2023년 3월부터 인천시 서구 가좌동 자신이 운영하는 섬유공장 등에서 7차례에 걸쳐 B씨 등 방글라데시 국적의 노동자 4명을 폭행한 혐의 등을 받는다.폭행 사실은 지난 4월 24일 온라인 영상을 통해 알려졌다. 영상에서 A씨는 B씨에게 소리치며 여러 차례 뺨을 때렸다. 머리채를 잡고 주먹으로 위협하기도 했다.노동 당국은 A씨의 외국인 노동자 폭행 영상이 공개된 뒤 피해자 보호 조치 등을 위한 특별감독을 진행해 추가 피해자가 있는 것을 파악했다. A씨는 외국인 노동자들을 폭행하는 과정에서 모욕하거나 공장 물품을 부순 것으로도 조사됐다.이에 따라 노동 당국은 A씨에게 근로자폭행 혐의를 적용했다. 근로기준법에 따라 근로자를 폭행한 사용자는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해진다. 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받는 형법상 폭행죄보다 형량이 무겁다.이상목 중부노동청 인천북부지청장은 “노동자에 대한 폭행은 용납할 수 없는 중대한 범죄”라며 “열악한 처지에 있는 외국인 노동자에 대한 인권 침해 및 직장 내 괴롭힘에 대해서는 더욱 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.인천=김민 기자 ki84@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지