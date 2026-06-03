광주 여고생 살해 장윤기 강간살인 혐의 구속기소

우발적 범행 아닌 납치·성폭행 의도

‘일반 살인’보다 무거운 혐의로 기소

살인 혐의 등을 받는 장윤기(23)가 지난 14일 오전 광주 서구 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있는 모습. 뉴시스

한밤중 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 혐의를 받는 장윤기(23)가 성폭행을 목적으로 여고생에게 접근한 사실이 추가로 드러났다.



광주지방검찰청 형사3부(부장검사 김진희)는 2일 장윤기를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의 등으로 구속기소했다.



검찰은 보완 수사를 거쳐 장윤기가 피해 여학생을 끌고 가 성폭행하려 한 것으로 결론 내렸다. 형법상 일반 살인 혐의를 강간 등 살인으로 변경해 장윤기를 재판에 넘겼다. 일반 살인 혐의는 형량 하한선이 5년이지만, 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌한다.



장윤기는 경찰 조사에서 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했고, 누군가 데리고 가려 했다”며 우발적 범행임을 주장했다. 그러나 검찰은 직장 동료를 대상으로 한 성폭행과 수법이 일치하는 점을 근거로 성폭행 의도 등이 있었다고 봤다.



공소장에는 직장 동료에게 저지른 강간 등 상해, 살인예비, 감금, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 포함됐다. 또 지난해 6~7월 사회복무요원으로 근무하던 지역아동센터에서 7차례 여중생의 신체를 몰래 휴대전화로 촬영한 사실도 드러나 불법촬영 혐의를 추가했다. 여고생의 비명을 듣고 도움을 주러 온 남학생을 살해하려 했으나, 격렬한 저항 탓에 미수에 그친 것으로 확인돼 살인미수 혐의도 함께 적용됐다.







광주=이은창 기자



GoodNews paper ⓒ 한밤중 광주 도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 혐의를 받는 장윤기(23)가 성폭행을 목적으로 여고생에게 접근한 사실이 추가로 드러났다.광주지방검찰청 형사3부(부장검사 김진희)는 2일 장윤기를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 강간 등 살인 혐의 등으로 구속기소했다.검찰은 보완 수사를 거쳐 장윤기가 피해 여학생을 끌고 가 성폭행하려 한 것으로 결론 내렸다. 형법상 일반 살인 혐의를 강간 등 살인으로 변경해 장윤기를 재판에 넘겼다. 일반 살인 혐의는 형량 하한선이 5년이지만, 강간 등 살인죄는 사형 또는 무기징역으로만 처벌한다.장윤기는 경찰 조사에서 “자살을 고민하던 중 범행을 결심했고, 누군가 데리고 가려 했다”며 우발적 범행임을 주장했다. 그러나 검찰은 직장 동료를 대상으로 한 성폭행과 수법이 일치하는 점을 근거로 성폭행 의도 등이 있었다고 봤다.공소장에는 직장 동료에게 저지른 강간 등 상해, 살인예비, 감금, 스토킹처벌법 위반 등 혐의도 포함됐다. 또 지난해 6~7월 사회복무요원으로 근무하던 지역아동센터에서 7차례 여중생의 신체를 몰래 휴대전화로 촬영한 사실도 드러나 불법촬영 혐의를 추가했다. 여고생의 비명을 듣고 도움을 주러 온 남학생을 살해하려 했으나, 격렬한 저항 탓에 미수에 그친 것으로 확인돼 살인미수 혐의도 함께 적용됐다.광주지검 관계자는 “피고인에게 죄에 상응하는 중형이 선고되도록 최선을 다하겠다”며 “유족 및 피해자에 대한 실질적 피해 회복을 위해 노력하고, 공판 과정에서 유족과 피해자 진술권 보장 조치를 할 예정”이라고 말했다.광주=이은창 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지