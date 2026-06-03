청년들 떠나는 전남·광주… ‘통합 시너지’ 가능할까
60세 이상 32.6% 고령화 뚜렷
노인 기초연금 수급률, 평균 상회
“7월 출범 앞두고 대책 마련해야”
전남광주특별시 출범을 앞두고 통합 지방자치단체의 성패가 청년 인구를 늘리는 등 지역 경제를 활성화하는 데 달려 있다는 목소리가 커지고 있다. 청년 인구가 빠져나가는 흐름을 차단하고 이들이 정착할 수 있는 새로운 산업을 키워야 한다는 분석이다.
광주사회서비스원이 최근 발간한 ‘통계로 보는 전남광주특별시’에 따르면 2025년 말 주민등록인구 기준 전남도와 광주시의 인구는 317만1000명이었다. 경기도와 서울, 부산, 경남도에 이어 전국 5번째로 큰 규모다. 광주와 전남이 40년 만에 재결합해 7월 출범하면서 면적 1만2865.2㎢, 기초지자체 27개, 2165개의 섬과 전국 5번째로 많은 인구를 확보한 메가시티로 거듭날 수 있다는 것이다.
다만 장밋빛 전망을 내놓기는 어려운 상황이다. 광주는 도시형 고령화와 청년 고용 부진이라는 숙제를 안고 있다. 전남은 초고령화에 따른 높은 부양 부담과 인구 감소라는 문제에 직면해 있다.
전남광주특별시 인구는 연령별로 60세 이상이 32.6%로 가장 많았다. 40~50대(31.0%), 20~30대(21.2%), 20세 미만(15.2%) 등 순이었다. 65세 이상 노인 인구는 76만7535명으로, 전국 노인의 7.1%를 차지했다.
노인의 경제 상황은 어려운 것으로 파악됐다. 지난해 기준 통합특별시 65세 이상 노인의 기초연금 수급률은 72.3%로 전국 평균(66.0%)보다 6.3% 포인트 높았다. 전남의 기초연금 수급률(76.2%)은 전국 평균보다 10.2% 포인트 높은 전국 최고 수준이었다. 광주의 기초연금 수급률은 64.7%였다.
통합특별시의 청년고용률은 39.3%로, 전국 평균(44.4%)보다 낮았다. 양질의 일자리가 적다 보니 올해 1분기에만 광주에선 20대 청년층 1547명이 순유출됐다. 같은 기간 전남의 20대 청년층 순유출 규모는 2113명에 달했다.
전문가들은 청년들이 지역에 머무를 수 있는 신산업 인프라를 조성해야 한다고 지적했다. 광주사회서비스원 관계자는 2일 “광주의 신산업 인프라와 전남의 에너지, 해양 등 전략 산업을 연계한 청년 정주형 양질의 일자리 조성이 필요하다”고 말했다. 또 노인 일자리의 경우 단순 생계형을 넘어 사회 공헌, 전문 직종 등으로 질적 고도화가 필요하다고 설명했다.
광주의 첨단 의료와 전남의 자연환경을 결합한 고령친화 산업 클러스터 조성 등 ‘초고령사회 선도 모델’ 구축이 필요하다는 제안도 나온다. 고령층 맞춤형 대책 추진도 시급하다는 것이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사