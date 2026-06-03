배우 프리얀카 모한, ‘14억’ 인도에 한국 매력 알린다
한국관광 명예홍보대사 위촉
한국관광공사는 인도 인기 배우 프리얀카 모한(사진 왼쪽)을 한국관광 명예홍보대사로 위촉했다고 2일 밝혔다.
남인도 영화계를 중심으로 활동한 8년 차 배우인 프리얀카 모한은 지난 3월 공개된 넷플릭스 영화 ‘다시, 서울에서(Made in Korea)’의 주연을 맡아 국제적인 인지도를 얻었다. 인스타그램을 통해 한국에 대한 깊은 애정과 관심도 보여주고 있다.
이번 위촉을 계기로 방한한 프리얀카 모한은 일주일간 서울숲, 통인시장, 경주 솔거미술관, 우양미술관 등 주요 관광지를 방문한다. 전통시장부터 K푸드 쿠킹 클래스, 가야금 한옥 콘서트 등 다채로운 한국의 매력을 직접 체험하고 글로벌 팬들과 실시간으로 공유할 계획이다.
프리얀카 모한은 “넷플릭스 영화 촬영을 통해 한국의 매력에 깊이 빠지게 됐다”며 “이번 기회를 통해 한국의 지역을 직접 경험하고 로컬의 매력을 인도의 팬들에게 소개하고 싶다”고 말했다.
박성혁 관광공사 사장은 “2026 해외 한류 실태 조사에 따르면 인도는 한국 콘텐츠 호감도가 83.8%로 전체 30개국 중 2위인 핵심 전략 시장”이라며 “특히 지난 4월 대통령 인도 순방을 계기로 양국 교류의 새로운 모멘텀이 마련된 만큼 프리얀카 모한의 대중적 영향력이 실제 방한으로 이어지도록 현지 마케팅에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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