李, 마크롱에게 선물한 ‘반화 오마주’ 원형을 만나다

李, 마크롱에게 선물한 ‘반화 오마주’ 원형을 만나다
고종, 1886년 ‘반화’로 수교 선물
덕수궁 특별전서 복제품 첫 공개
140년간 양국 오간 선물·서한도
금빛으로 칠한 고목에 소나무 잎과 측백 잎이 달려 있고, 백옥 산호 진주 비취 등 귀한 재료로 가공한 줄기와 잎사귀는 섬세하면서도 화려하다. 그저 장식품이 아니라 수석처럼 눈앞에서 자연을 감상하는 기분을 주는 조선 최고의 공예품 ‘반화’를 고종은 1886년 막 국교를 맺은 프랑스의 사디 카르노 대통령에게 선물했다.
국가무형유산 보유자 김영희 옥장(玉匠)이 전통 재료를 사용해 정성스럽게 되살린 반화가 덕수궁 돈덕전에서 2일 언론에 사전 공개됐다. 한·프랑스 수교 140주년을 기념해 국가유산청이 마련한 특별전 ‘반화: 상서로운 마음’을 통해서다.
앞서 이재명 대통령이 지난 4월 국빈방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 140년 전 수교의 출발을 알린 이 반화를 현대적으로 재해석한 ‘반화 오마주’를 선물한 바 있다.
반화는 연꽃잎 모양의 금속 화반 위에 소나무 측백나무 모란 난초 등 꽃과 나무를 금속과 나무, 보석으로 정교하게 장식한 공예품으로 상대국의 번영과 우호를 기원하는 뜻을 담고 있다. 청나라 ‘공예분경’의 영향을 받았지만 자체적으로 소화해 조선 왕실의 미감과 길상 문화를 담았다. 모란은 부귀영화를, 소나무와 측백나무는 장수와 절개를, 연꽃은 번영을 상징한다. 백옥 산호 진주 비취 등이 사용됐고, 금전지를 꼬아 잎맥을 표현하는 등 전통 공예 기법이 동원됐다.
전시 관계자는 “두 차례 실태 조사를 통해 양국 수교 이후 전달된 외교 선물임을 확인했고, 원본 운송에 따른 파손 우려로 복제품을 제작해 공개하게 됐다”고 설명했다.
전시는 복제품 반화와 함께 소나무, 모란 등 왕실에서 즐겨 사용한 도상의 상징과 조선 상류층의 원예 문화를 병풍 , 도자기, 책자 등 유물을 통해 소개한다.
국립고궁박물관은 대통령기록관과 함께 ‘선물과 기록, 한국-프랑스 우정의 140년’ 특별전을 마련했다. 양국이 140년 동안 주고받은 선물과 서한 등 기록을 통해 교류의 역사를 보다 입체적으로 보여준다. 1851년 프랑스 고래잡이배 나르발호 선원 구출 당시 프랑스 측에 전달된 ‘옹기주병’도 국내에서 처음 선보인다.
고종이 받은 ‘백자 채색 살라미나 병’, 답례품으로 보낸 청자 대접, 대한민국 임시정부 시기 관련 자료, 노태우·김영삼 전 대통령과 프랑수아 미테랑 전 프랑스 대통령이 주고받은 공예품 등도 전시된다.
두 전시 모두 무료이며 고궁박물관은 도슨트 해설과 연계 강연 프로그램도 운영한다.
글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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