부영·병무청, 병역명문가 레저시설 우대 협약
직계비속 3대 모두 현역복무
이중근 회장 “병역 명예 확산”
부영그룹이 병역명문가에 레저시설을 저렴하게 이용할 수 있는 혜택을 제공한다. 성실하게 병역의 의무를 이행한 병역명문가에 대한 예우를 강화하고, 병역이 자랑스러운 사회 분위기를 조성하기 위해서다.
부영그룹은 2일 서울 중구 부영그룹 본사에서 병무청과 ‘병역명문가 대상 레저시설 이용 우대’ 협약식을 맺었다. 직계비속 3대가 모두 현역 복무를 마친 ‘병역명문가’는 전국 6곳의 부영그룹 레저시설 이용 시 할인을 받을 수 있다.
이날 협약식에서 이중근 부영그룹 회장은 “국가를 위해 대를 이어 헌신한 병역명문가에 대한 예우와 감사의 마음을 전하고자 병무청과 이번 협약을 추진하게 됐다”며 “병역을 명예롭게 여기는 문화가 사회 전반에 널리 확산하길 바란다”고 말했다.
병무청은 병역 이행의 자긍심을 높이고 병역명문가에 대한 존경과 감사를 전하고자 2004년부터 ‘병역명문가 선양사업’을 추진해왔다.
부영그룹은 ‘국가와 미래세대에 대한 책임 의식’을 중시하는 이 회장의 뜻에 따라 호국보훈 활동에 꾸준한 지원을 이어가고 있다. 올해로 27년째 국군 장병들에게 위문품을 전달하고 있으며, 2023년에는 순직 공군 조종사 유가족 지원을 위해 공군 하늘사랑장학재단에 100억원을 기부했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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